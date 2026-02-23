Reventó una rueda y terminó volcando en la Ruta 38

Un automóvil volcó este sábado por la mañana en la Ruta 38, a la altura del kilómetro 9, en jurisdicción del departamento San Salvador. El siniestro se produjo luego de que una de las ruedas delanteras sufriera una avería. Sus ocupantes resultaron ilesos.

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, el hecho ocurrió el 22 de febrero alrededor de las 8:00 horas. El vehículo involucrado fue un Fiat Palio color verde, conducido por una mujer de 48 años oriunda de la ciudad de Ubajay, departamento Colón.

La conductora circulaba en sentido San Salvador–Ubajay acompañada por su hijo mayor de edad, cuando se produjo la falla mecánica en una de las ruedas delanteras.

Esa situación provocó que la mujer perdiera el control del rodado, lo que derivó en el vuelco del automóvil. Tras el incidente, el vehículo quedó nuevamente sobre sus ruedas al costado de la cinta asfáltica.

A pesar de la magnitud del siniestro, tanto la conductora como su acompañante resultaron ilesos. En el lugar intervino personal policial para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito en la zona.

Más noticias