Joven volcó con su auto en Ruta 20: dijo que intentó esquivar un pozo

Un joven de 19 años volcó con su automóvil este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 20, a unos dos kilómetros al sur del ingreso a Villa Domínguez, Villaguay. El conductor manifestó que intentó esquivar un pozo de gran tamaño y perdió el control del vehículo.

El siniestro se registró alrededor de las 6:25, cuando un Fiat Mobi que circulaba por la traza provincial despistó y terminó volcado sobre la calzada, quedando con las ruedas hacia arriba.

De acuerdo a las primeras informaciones, el propio conductor explicó que al advertir un pozo de grandes dimensiones intentó esquivarlo y, al retomar el carril, el auto se desestabilizó.

Traslado y asistencia

Tras el vuelco, se dio inmediato aviso a los servicios de emergencia y el joven fue trasladado en ambulancia al hospital de Villaguay. El médico policial que lo examinó determinó que presentaba lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida. En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Con la colaboración de la Municipalidad, el vehículo fue retirado de la ruta y la circulación quedó normalizada.

