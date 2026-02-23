Un herrero entrerriano convierte metal reciclado en arte animal: “Me gusta mucho hacer caballos”

REDACCIÓN ELONCE
El herrero y artesano Ramón Aguirre tiene un taller en Valle María y transforma piezas recicladas en animales de hierro. Su último trabajo, un caballo de metal, es la última muestra de su increíble talento.
En el corazón de Entre Ríos, un joven herrero con una habilidad única transforma el metal en figuras de animales impresionantes. Ramón Aguirre ha logrado hacer de su oficio una verdadera forma de arte en su taller en Valle María, fusionando la herrería tradicional con la creatividad propia de un artesano. En los últimos meses, su trabajo ha captado la atención de todos aquellos que aprecian la belleza de las piezas realizadas con material reciclado.
“Siempre fui herrero, pero hace aproximadamente 10 meses me sumergí en este mundo de las esculturas y creaciones artísticas”, comentó. Su más reciente creación, un caballo de hierro, es un claro ejemplo de la destreza y la atención al detalle que ha puesto en cada pieza. Este caballo, aunque pequeño, es solo una de las muchas obras que ha realizado en tamaños reales, y que no dejan de sorprender por su realismo.
El proceso de creación y la importancia del reciclaje
El proceso para crear una de estas piezas es tanto meticuloso como sorprendente. Ramón, quien no sabe dibujar, comienza sus obras directamente con el metal. “No soy bueno dibujando, por lo general empiezo con la soldadora. Para mí es más fácil trabajar con hierro que dibujar una figura”, explicó.
Lo más destacable de su trabajo es la utilización de piezas recicladas. “Todo esto es reciclado, trato de utilizar todo lo que puedo. Las cadenas de bicicleta, por ejemplo, se transforman en las crines del caballo”, comentó. Los detalles en sus esculturas son tan finos que el movimiento parece cobrar vida: desde las crines del caballo hasta la cola, todo está diseñado para dar la sensación de que la figura podría moverse en cualquier momento.
Un arte que conquista clientes y exhibiciones
La fama de sus esculturas ha crecido, y cada vez más personas buscan sus piezas. “He tenido pedidos para exhibiciones en bares y otros lugares. También hice una escultura de un DJ tocando, un pedido muy peculiar, pero que me sorprendió gratamente”, confesó Ramón.
El trabajo de Aguirre ha cruzado las fronteras de Entre Ríos, ya que algunas de sus piezas han viajado a otros puntos del país. “Un caballo saltando, que hice a pedido de un cliente de Córdoba, está ubicado en el ingreso de un establecimiento en la provincia”, relató. Sin embargo, más allá de la satisfacción profesional, lo que realmente mueve a Aguirre es la pasión por el proceso de creación.
“Me gusta mucho hacer caballos, es lo que más disfruto. Siempre quiero seguir creando, es lo que más me apasiona”, expresó, al mismo tiempo que mencionó que, a pesar de los desafíos, disfruta enormemente del proceso de dar vida a cada uno de sus animales de metal.
Un futuro lleno de más creaciones
Ramón Aguirre sigue creando, sumando obras a su ya impresionante portafolio. Su taller en Valle María es el lugar donde todo sucede. A través de su cuenta de Instagram, @ramonignacio.arteenhierro, los interesados pueden ver el resultado de su trabajo y contactar directamente con el artesano. A pesar de lo que ha logrado en tan poco tiempo, Ramón se mantiene humilde y enfocado en mejorar aún más sus habilidades.