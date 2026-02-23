Comenzó el operativo para nuevos beneficiarios del boleto estudiantil en Paraná

El boleto estudiantil ya puede gestionarse en Paraná. Desde este lunes 23 de febrero quedó habilitado el período para que nuevos beneficiarios inicien el trámite que les permite acceder a descuentos o gratuidad en el sistema de transporte urbano de la ciudad.

La Municipalidad, a través de la Oficina de Gestión SUBE, dispuso que durante esta última semana de febrero la adhesión esté destinada exclusivamente a quienes nunca hayan tramitado el beneficio o comiencen el ciclo lectivo 2026. A partir del 2 de marzo se pondrá en marcha el operativo de renovación para quienes ya cuentan con el descuento.

Leonardo Nessi, director de SUBE Paraná, explicó que “esta primera semana lo hemos habilitado para la gente que no tiene beneficio o las personas nuevas que empiezan el ciclo escolar”. Además, precisó que desde marzo la renovación será con turno previo solicitado a través de la plataforma Mi Paraná.

Modalidad y requisitos

El trámite del boleto estudiantil puede realizarse de manera presencial en avenida Almafuerte 233, de lunes a viernes de 8 a 13, o mediante el portal Mi Paraná. En el caso de primario y secundario, la gestión es presencial, mientras que el nivel universitario o terciario debe realizarla exclusivamente en línea.

Leonardo NEssi, director de SUBE Paraná. Foto: Elonce.

Para estudiantes de nivel primario y secundario se requiere DNI vigente, tarjeta SUBE y constancia de alumno regular firmada y sellada. Deben asistir a establecimientos públicos o de gestión privada con aporte estatal. Los menores de 16 años deben concurrir con padre, madre o tutor.

En relación al procedimiento, Nessi aclaró: “El trámite es gratuito”. En caso de necesitar una nueva tarjeta, se entrega con banda negativa y el costo del plástico se descuenta al momento de la primera carga.

Alcance y vigencia

El beneficio se activa por todo el año lectivo una vez aprobado. Según datos oficiales, en 2025 se superaron los 30.000 beneficiarios entre todos los niveles. “Va subiendo un poco, pero no en mucha cantidad”, indicó el funcionario.

El plazo de resolución del trámite es de hasta 10 días hábiles. De esta manera, el boleto estudiantil vuelve a ponerse en marcha en la capital entrerriana como parte del esquema de beneficios para el transporte público.