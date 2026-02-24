 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El escenario móvil de Ritmos Argentinos deleitó al público de Colón y Galarza

Participaron con música grupos y solistas entrerrianos de distintas localidades. También hubo una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

24 de Febrero de 2026
Ritmos y cultura en espacios culturales
Ritmos y cultura en espacios culturales

Participaron con música grupos y solistas entrerrianos de distintas localidades. También hubo una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Este fin de semana, el escenario móvil de Ritmos Argentinos pasó por Colón y Galarza con música de grupos y solistas entrerrianos de distintas localidades. También hubo una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Con entrada libre y gratuita, organizaron las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a los municipios locales.