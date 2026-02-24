Video: golpearon con un fierro a un automovilista tras una pelea de tránsito

Un nuevo caso de pelea de tránsito terminó con dos detenidos y un hombre hospitalizado en la localidad bonaerense de Morón. El hecho ocurrió este lunes por la tarde sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, entre las calles Gutiérrez y Urdinarrain, y fue filmado por vecinos que presenciaron la escena. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la situación se inició con una discusión entre conductores que fue escalando en tensión. En ese contexto, Alejandro Darío Vargas, de 62 años, habría amenazado a Ricardo Oscar y a Ceferino Maciel con una escopeta de aire comprimido.

La presencia del arma generó un intercambio más violento y derivó en un enfrentamiento físico en plena vía pública. De acuerdo a la reconstrucción oficial, uno de los acusados tomó un fierro —utilizado habitualmente para aflojar las tuercas de las ruedas— y golpeó en la cabeza a Vargas, quien cayó al suelo y quedó tendido.

Intervención médica y detenciones

Tras la agresión, testigos dieron aviso al sistema de emergencias. Personal del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía, donde quedó internado en observación. Fuentes sanitarias indicaron que se encuentra fuera de peligro.

En paralelo, efectivos policiales procedieron a la detención de los dos involucrados en la agresión, quienes quedaron imputados por el delito de lesiones graves. La causa quedó a cargo de la UFI N°5 de Morón, que dispuso el secuestro tanto de la escopeta de aire comprimido como del fierro utilizado durante la confrontación.

Un hecho que se viralizó

La pelea de tránsito fue registrada por personas que se encontraban en la zona y los videos comenzaron a difundirse en distintas plataformas digitales pocas horas después del episodio. En las imágenes se observa parte de la discusión y el momento posterior a la agresión.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, los dos detenidos permanecen a disposición judicial.