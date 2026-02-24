Coudet pidió una reunión con Alavés y crece la expectativa en River

El futuro del banco de suplentes de River comenzó a definirse tras la salida de Marcelo Gallardo y el nombre de Eduardo “Chacho” Coudet quedó en el centro de la escena. El entrenador argentino, actualmente al frente del Alavés de España, solicitó una reunión clave con los directivos de la institución vasca para evaluar los pasos a seguir.

La decisión de Coudet de mantener un encuentro con la dirigencia española generó expectativas en el mundo River, que busca cerrar cuanto antes al sucesor del ciclo que marcó una etapa en el club. Según trascendió, en la reunión participarán el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, y el representante del entrenador, Christian Bragarnik.

El objetivo del encuentro será analizar las condiciones de una eventual salida anticipada, ya que el vínculo contractual del técnico se extiende hasta el 30 de junio. En el club español confían en retenerlo, aunque reconocen que existe un interés concreto del entrenador por dirigir en Núñez.

El escenario contractual y los números en España

Desde su llegada al Alavés, el ciclo de Coudet fue irregular. El equipo acumuló 17 victorias, 17 empates y 20 derrotas, en un contexto competitivo exigente dentro del fútbol español. En ese marco, la posibilidad de regresar al país para asumir en River aparece como una alternativa deportiva de peso.

En paralelo, hubo contactos informales entre el entorno del ex entrenador de Racing y dirigentes del club argentino según informó TyC Sports. La intención en Núñez es resolver la sucesión con rapidez para planificar la nueva etapa deportiva.

Eduardo Coudet.

Mientras en España esperan una definición, en el entorno de River consideran que la reunión de este jueves puede resultar determinante para avanzar formalmente en la contratación.

Otros nombres en carpeta

Más allá de Coudet, la dirigencia analiza otras alternativas. Santiago Solari es uno de los candidatos mencionados en las últimas horas. También surgieron los nombres de Hernán Crespo, actualmente en San Pablo; Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina; y Jorge Sampaoli, recientemente desvinculado del Atlético Mineiro.

No obstante, el foco principal continúa puesto en la resolución del caso Coudet. De prosperar la negociación con el Alavés, el entrenador quedaría en condiciones de convertirse en el nuevo director técnico de River y encabezar la próxima etapa del equipo.