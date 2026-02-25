Cine bajo las estrellas se despide con una nueva función en Lomas del Mirador II

Este sábado 28 de febrero, a las 20 horas, en el Polideportivo Lomas del Mirador II (calle Andrés Longo entre Cesario Quirós y Quinquela Martín), se realizará la última fecha del ciclo Cine bajo las estrellas, con acceso libre para toda la familia.
La jornada comenzará con la proyección del cortometraje entrerriano La Niebla (2025), un drama dirigido por Ana Laura Seijas. La historia narra el regreso de Selva a su casa natal tras una reciente separación, donde compartirá un fin de semana con su madre atravesado por reproches, reclamos y también entendimientos. El film tiene una duración de 14 minutos y es apto para todo público. Actúan Victoria Vinzón, Gastón Ricaud, Beatríz Córdoba, Agustina Pietroboni y Sol Ferrer Moricz.
Luego se proyectará Gigantes (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez. Esta película de animación y aventuras, también apta para todo público, cuenta la historia de Alfonso, un niño de 12 años que intentará salvar a su pueblo de una tormenta que amenaza con arrasarlo. Con la ayuda de sus amigos Pancho Panza y Victoria, emprenderá un viaje lleno de desafíos donde descubrirán el verdadero origen del peligro. Tiene una duración de 87 minutos y cuenta con las voces de Patricio Lago, Carla Peterson, Karol Sevilla, Facundo Reyes y Marina Blanke.
De esta manera, el ciclo impulsado por la Municipalidad de Paraná junto a la Secretaría de Cultura de la provincia y el IAAER proponen una nueva oportunidad para disfrutar del cine argentino y regional en espacios públicos de la ciudad, promoviendo el encuentro y el acceso a propuestas culturales para toda la comunidad.