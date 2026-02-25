Ambiente abre sumario a chatarrería de Paraná por incumplimiento de residuos

La Secretaría de Ambiente abrió un sumario a la chatarrería de Paraná por demoras en el retiro de residuos peligrosos pese a fallos judiciales y planes incumplidos.
La apertura del sumario se produce luego de que la chatarrería de Paraná no cumpliera con el plan de retiro de residuos peligrosos, pese a sucesivos fallos judiciales y al compromiso formal de la firma de realizar dicho plan. La Secretaría de Ambiente citó a los directivos “a comparecer, formular descargo y ofrecer pruebas” dentro de los próximos 10 días hábiles, “bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.
El incumplimiento del plan de retiro debía realizarse en un plazo de seis meses “conforme a las indicaciones técnicas impartidas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia y con el control de la Municipalidad de Paraná”, según lo dispuesto por la resolución judicial. Sin embargo, la empresa presentó un plan de retiro tentativo que no se ejecutó en los tiempos estipulados.
La resolución N° 88, firmada el martes 24 por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destaca “la particular demora en el retiro de residuos peligrosos, los cuales revisten máxima relevancia y prioridad atento a los impactos potenciales y acumulativos que los mismos pueden generar”.
Planes de retiro incumplidos y deficiencias en infraestructura
El 6 de enero, la chatarrería efectuó su última presentación ante Ambiente. “La cual fue evaluada por el área técnica competente, que efectuó seis requerimientos, intimándose a su cumplimiento en un plazo de 10 días”. La firma respondió cumpliendo 5 de los 6 requerimientos, aunque “se advirtió que la empresa no ha cumplimentado con las condiciones exigidas por el Área de Almacenamiento Temporal de residuos peligrosos”.
El organismo ambiental advirtió además que “las deficiencias vinculadas a condiciones de infraestructura y seguridad no han sido subsanadas en forma efectiva por la firma, configurándose un desvío técnico respecto a criterios mínimos exigidos para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, con el consiguiente riesgo ambiental y operativo”.
Ya en enero, la Secretaría había advertido inconsistencias en el plan de retiro de materiales peligrosos, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad y evitar impactos negativos sobre la salud de la población y el entorno.
Fallos judiciales y riesgos acumulativos sobre el ambiente
En la audiencia del 4 de noviembre de 2025, la vocal de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Teresita Mastaglia, ordenó: «Ordenar que se lleve adelante el retiro de los residuos por la sociedad comercial conforme las indicaciones técnicas de la Secretaría de Ambiente y con el control de la Municipalidad, comenzando por los residuos ubicados en el terreno lindero a la planta en un plazo máximo de seis (6) meses, bajo apercibimiento de disponer su licitación».
El plan presentado por la empresa preveía una primera fase de seis semanas para el predio lindero y una segunda fase interna con inicio tentativo en enero de 2026 y culminación prevista en abril de 2026. Sin embargo, un informe reciente de la Secretaría de Ambiente señala “la persistencia de demoras que ponen en riesgo el efectivo cumplimiento en tiempo y forma del proceso de retiro y desmantelamiento de la chatarrería en cuestión”.
Además, el informe advierte que la demora en el retiro de los residuos peligrosos es considerada de máxima relevancia y prioridad, “habida cuenta sus impactos potenciales acumulativos en el ambiente y la salud humana”, lo que podría derivar en sanciones formales si no se cumple con las disposiciones vigentes.