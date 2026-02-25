Robaron ventanas y persianas de un Municipio y fueron recuperadas tras un allanamiento

REDACCIÓN ELONCE
Personal policial de Bovril realizó un allanamiento en el marco de una causa por hurto en perjuicio de la Municipalidad. Secuestraron ventanas, persianas y otros elementos que fueron restituidos por disposición judicial.
Allanamiento por hurto en Bovril permitió recuperar elementos robados al municipio de esa localidad, cuando personal de la Comisaría dio cumplimiento a un mandamiento judicial en el marco de una causa por el supuesto delito de Hurto, en perjuicio de la Municipalidad de Bovril, departamento La Paz.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas, en un domicilio ubicado en cortada Gregorio Rauch de la ciudad de Bovril, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz. La medida incluyó allanamiento, registro domiciliario, requisa vehicular y secuestro de elementos de interés para la causa.
La investigación se encontraba bajo la órbita judicial correspondiente y apuntaba a esclarecer la sustracción de distintos materiales pertenecientes al municipio local.
Resultado positivo del procedimiento
De acuerdo a lo informado oficialmente, el allanamiento arrojó resultado positivo. Durante el operativo, los efectivos policiales procedieron al secuestro de cuatro hojas de ventanas con marco de aluminio blanco y sus respectivos vidrios.
Además, se incautaron cuatro persianas de aluminio blanco, dos mosquiteros con marco del mismo material y cuatro ventanas tipo ventiluz, también con marco de aluminio blanco, todos elementos vinculados a la causa en investigación.
Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Fiscal de La Paz, que fue debidamente interiorizada sobre el resultado del operativo policial.
Restitución de los elementos al municipio
Desde la Fiscalía se dispuso la restitución inmediata de los elementos secuestrados a la Municipalidad de Bovril, lo que se concretó mediante la correspondiente acta de estilo.
El procedimiento permitió recuperar bienes que habían sido denunciados como sustraídos y avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado como hurto en Bovril.
La causa continúa su trámite ante el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, mientras se analizan los elementos reunidos en el marco de la investigación judicial.