Dejaron una cuenta de $72 mil

Comieron pizza en bar de la peatonal de Santa Fe, pero se fueron sin pagar y terminaron detenidas

25 de Febrero de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (redes).

Dos mujeres de 23 años consumieron por más de $72 mil en un bar de la peatonal santafesina. Se negaron a abonar la cuenta y fueron aprehendidas por estafa a pocas cuadras del local gastronómico.

Comieron pizza en bar de la peatonal de Santa Fe y terminaron detenidas fue el desenlace de un episodio ocurrido este lunes por la tarde en pleno centro santafesino. Dos mujeres de 23 años fueron aprehendidas luego de retirarse de un local gastronómico sin abonar lo consumido, según informaron fuentes policiales.

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional I, tras un aviso ingresado a la Central de Emergencias 911. La comunicación alertó sobre dos clientas que se habrían ido sin pagar de un comercio ubicado en calle La Rioja al 2600, en la zona de la peatonal de la ciudad de Santa Fe.

 

De acuerdo a lo informado oficialmente, las jóvenes consumieron distintos productos, entre ellos pizzanesas, fernet y cerveza, por un monto aproximado de 72.200 pesos. Ante la negativa de pago, la representante del bar radicó la denuncia correspondiente.

 

Intervención policial y traslado

 

Con los datos aportados por el personal del local, los efectivos iniciaron una recorrida por las inmediaciones y lograron localizarlas a tres cuadras del comercio. Según el parte policial, al ser identificadas brindaron versiones contradictorias respecto a lo sucedido, publicó Aire.

 

Las autoridades señalaron que ambas se negaron a saldar la deuda pese al requerimiento, por lo que fueron aprehendidas en el lugar y trasladadas a sede policial para continuar con las actuaciones de rigor.

 

La causa fue caratulada como estafa, con intervención del fiscal en turno, quien dispuso las medidas procesales correspondientes.

Temas:

Santa Fe cerveza pizza estafa
