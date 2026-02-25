Kuldeka vuelve a Newell's y prepara su debut nada menos que ante Central

Newell's definió a su nuevo entrenador a pocos días del clásico rosarino. Frank Darío Kuldeka volverá a dirigir al equipo y tendrá un desafío inmediato: debutar ante Rosario Central el próximo domingo en el Parque de la Independencia.

Aunque el club aún no lo oficializó de manera formal, el acuerdo con el técnico ya está cerrado y marcará el inicio de su segundo ciclo al frente de la Lepra. De esta manera, reemplazará a la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Un regreso en un contexto exigente

Kuldeka ya tuvo un paso por Newell's entre 2019 y 2021. En ese período dirigió 41 encuentros, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas, y logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana tras estabilizar su rendimiento en la tabla.

Frank Darío Kudelka ya tuvo un paso por el equipo rosarino.

El entrenador estaría presente en el Coloso Marcelo Bielsa en el próximo compromiso ante Estudiantes, aunque en ese partido el equipo será conducido de manera interina por Lucas Bernardi. La asunción formal se produciría posteriormente, según informó TyC Sports.

El clásico como primer desafío

Desde el inicio de las conversaciones, Kuldeka manifestó su intención de asumir de inmediato y estar en el banco en el clásico frente a Central. El encuentro, uno de los más trascendentes del calendario para Newell's, aparece como el punto de partida de esta nueva etapa.

El regreso del técnico se da en un contexto deportivo que obliga a sumar puntos y recuperar regularidad, con el agregado de un debut en el partido más convocante de la ciudad.