 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En la costa bonaerense

Video: indignación en Monte Hermoso por una pareja que retiró a un pingüino del mar

Un video difundido en redes sociales mostró a dos personas sacando a un pingüino de su hábitat natural para tomarse fotografías. El hecho generó cuestionamientos y advertencias de especialistas sobre la importancia de no interferir con especies silvestres.

25 de Febrero de 2026
Momento que sacan al pingüino del mar.
Momento que sacan al pingüino del mar.

Un video difundido en redes sociales mostró a dos personas sacando a un pingüino de su hábitat natural para tomarse fotografías. El hecho generó cuestionamientos y advertencias de especialistas sobre la importancia de no interferir con especies silvestres.

Un video registrado en la playa de Monte Hermoso generó fuerte repercusión en redes sociales luego de que se observara a una pareja retirando a un pingüino del mar para llevarlo hasta la orilla y tomarse fotografías.

 

Las imágenes muestran a un hombre ingresando al agua y forcejeando con el ave mientras su acompañante filmaba la escena. Tras algunos segundos, logró arrastrar al pingüino hasta la arena, donde lo sostuvo mientras otras personas se acercaban para fotografiarse con el animal.

 

 

En la grabación se observa que el ejemplar aletea e intenta liberarse tanto dentro del agua como una vez depositado en la playa. Posteriormente, cuando quedó sin sujeción, se desplazó sobre la arena.

 

Advertencias de especialistas

 

El episodio motivó pronunciamientos de instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino explicaron a TN que este tipo de pingüino corresponde a especies migratorias que suelen aparecer en las playas argentinas durante el verano, en su trayecto hacia el sur de Brasil.

 

Especialistas recordaron que no debe interferirse con su comportamiento natural, ni retirarlos del agua, ni alimentarlos o manipularlos. También señalaron que la presencia de personas o mascotas puede provocarles situaciones de estrés y riesgo.

 

 

Indicaron además que estos animales suelen acercarse a la costa para descansar o realizar el recambio de plumaje, por lo que el contacto humano puede afectar ese proceso.

Repercusión en redes

 

La difusión del video generó numerosos comentarios críticos por parte de usuarios que cuestionaron la manipulación del pingüino y el traslado forzado desde el mar hacia la arena.

 

 

El hecho volvió a poner en debate la necesidad de respetar la fauna silvestre en zonas costeras y de reforzar las recomendaciones de cuidado ante la presencia de especies marinas en playas turísticas.

Temas:

pingüinos Monte Hermoso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso