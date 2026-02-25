Video: indignación en Monte Hermoso por una pareja que retiró a un pingüino del mar

Un video registrado en la playa de Monte Hermoso generó fuerte repercusión en redes sociales luego de que se observara a una pareja retirando a un pingüino del mar para llevarlo hasta la orilla y tomarse fotografías.

Las imágenes muestran a un hombre ingresando al agua y forcejeando con el ave mientras su acompañante filmaba la escena. Tras algunos segundos, logró arrastrar al pingüino hasta la arena, donde lo sostuvo mientras otras personas se acercaban para fotografiarse con el animal.

En la grabación se observa que el ejemplar aletea e intenta liberarse tanto dentro del agua como una vez depositado en la playa. Posteriormente, cuando quedó sin sujeción, se desplazó sobre la arena.

Advertencias de especialistas

El episodio motivó pronunciamientos de instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino explicaron a TN que este tipo de pingüino corresponde a especies migratorias que suelen aparecer en las playas argentinas durante el verano, en su trayecto hacia el sur de Brasil.

Especialistas recordaron que no debe interferirse con su comportamiento natural, ni retirarlos del agua, ni alimentarlos o manipularlos. También señalaron que la presencia de personas o mascotas puede provocarles situaciones de estrés y riesgo.

Dos personas sacaron a un pingüino del mar y lo llevaron hasta la orilla. Pasó en Monte Hermoso. pic.twitter.com/iIpyGFUF1a — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2026

Indicaron además que estos animales suelen acercarse a la costa para descansar o realizar el recambio de plumaje, por lo que el contacto humano puede afectar ese proceso.

Repercusión en redes

La difusión del video generó numerosos comentarios críticos por parte de usuarios que cuestionaron la manipulación del pingüino y el traslado forzado desde el mar hacia la arena.

El hecho volvió a poner en debate la necesidad de respetar la fauna silvestre en zonas costeras y de reforzar las recomendaciones de cuidado ante la presencia de especies marinas en playas turísticas.