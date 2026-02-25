La Corte Suprema definirá si San José debe incorporar a choferes de Buses Paraná

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 ratificó su competencia en el amparo presentado por la UTA contra Transporte San José y elevó el conflicto a la Corte Suprema. Mientras se resuelve la disputa, quedó suspendida la cautelar que exigía incorporar a los trabajadores de Buses Paraná.
Se suspende la cautelar que obligaba a Transporte San José a tomar a los choferes de Buses Paraná y la definición del conflicto quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo resolvió este miércoles el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7, con sede en Buenos Aires, en el marco del amparo presentado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La decisión implica un nuevo capítulo en la disputa judicial vinculada al servicio de transporte urbano en Paraná. El magistrado ratificó su competencia para intervenir en la causa y dispuso la elevación del expediente al máximo tribunal para que dirima el conflicto de competencia planteado con la Justicia entrerriana.
En consecuencia, hasta tanto la Corte Suprema se expida, el proceso quedó suspendido, incluyendo la medida cautelar que ordenaba a la empresa concesionaria incorporar a los trabajadores de la anterior prestataria, Buses Paraná.
Ratificación de competencia
El juez nacional sostuvo que mantendrá su competencia “ratione materiae y ratione loci”, conforme lo había resuelto previamente, al considerar la naturaleza colectiva del conflicto.
La resolución se produjo luego de que la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, de Paraná, dispusiera una inhibitoria al entender que el caso debía tramitarse en la jurisdicción provincial.
No obstante, el magistrado porteño señaló que la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo ya había desestimado las objeciones de competencia planteadas por Transporte San José en un incidente previo vinculado al mismo expediente.
Intervención de la Corte Suprema
Frente a la superposición de decisiones judiciales, el juez dispuso elevar el expediente a la Corte Suprema para que dirima la cuestión de competencia, conforme lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Decreto-Ley 1285/1958.
Asimismo, ordenó la suspensión del procedimiento hasta que el máximo tribunal adopte una definición sobre qué jurisdicción debe intervenir en el amparo promovido por la UTA.
La controversia gira en torno a la obligación de la nueva concesionaria del transporte urbano en Paraná de incorporar al personal que se desempeñaba en Buses Paraná, empresa que dejó de prestar el servicio.