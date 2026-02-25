Buscan a mujer que desapareció en Paraná: "se fue y no llevó nada importante", dijo su hijo

Buscan a Mariela Rosana Hasenauer, de 52 años, quien se retiró de su domicilio en calle Jorge Newbery de la ciudad de Paraná durante la madrugada del martes y desde entonces no volvió a ser vista. La denuncia fue radicada en la Comisaría 15 y la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

La ausencia fue advertida por su familia al despertar. Leonardo Ramírez, hijo de la mujer, describió el momento con angustia. “Nos levantamos y mi mamá ya no estaba. Se fue mientras dormíamos, sin decir nada. Estamos desesperados”, expresó.

Según relató, la mujer dejó su teléfono celular en la vivienda, aunque se llevó la llave de la casa. “Eso es lo que más nos preocupa. Dejó el celular, no se llevó nada importante. Solo agarró la mochila y se fue”, explicó.

Salió sin abrigo y sin medicación

Mariela vestía una calza negra, una remera negra con detalle blanco al frente y llevaba una mochila oscura con detalles verdes. “En la mochila puso unas frutas y unas galletitas. No se llevó ropa ni documentos. Salió así, como estaba”, señaló su hijo.

Leonardo también confirmó que su madre padece esquizofrenia y trastorno bipolar y que no estaba bajo tratamiento en ese momento. “Ella tiene medicación, pero no la estaba tomando. Eso nos angustia mucho porque puede desorientarse”, manifestó.

Antes de ausentarse, la mujer habría pasado por la casa de una hermana para pedir dinero. “Le dijo que quería ir a Buenos Aires. Es lo único que sabemos. No tenemos otra pista”, agregó.

“Nunca se iba sin avisar”

El hijo explicó que su madre había tenido episodios anteriores, pero con una diferencia clave. “Otras veces se iba, pero siempre avisaba y siempre volvía. Nunca se había ido sin decir nada. Esto fue totalmente inesperado”, afirmó.

También descartó conflictos familiares previos. “El día anterior cenamos todos juntos, como siempre. No hubo discusiones ni nada extraño. Fue de un momento para otro”, relató.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 15. “La Policía nos atendió bien y nos dijo que iban a investigar. Nosotros solo pedimos que la busquen y que, si alguien la vio, nos ayude”, expresó.

Pedido urgente de colaboración

Desde la Unidad Fiscal se pidió a cualquier persona que tenga información que se comunique de inmediato al 911 o con la Comisaría 15 al 0343-4206205.

La familia insiste en difundir los datos para ampliar la búsqueda. “Solo queremos que vuelva a casa. Cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ayudar”, imploró Leonardo.