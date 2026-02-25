Figura del PSG será juzgado por presunta violación

Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG y figura del último Mundial, será juzgado por presunta violación tras una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven. La Fiscalía solicita hasta 15 años de prisión.
El lateral derecho del París Saint-Germain (PSG) y una de las figuras mundiales del planeta fútbol, Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación, tras una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, que lo acusó de agredirla sexualmente. Así lo decidió la jueza instructora, en línea con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre. La Fiscalía pide hasta 15 años de cárcel.
Hakimi, una de las figuras del Mundial de Qatar y ex compañero de Lionel Messi y Kylian Mbappé, será juzgado aunque todavía no se confirmó la fecha exacta en que dará inicio el juicio.
Sí será en un Tribunal Criminal de la región parisina. La decisión judicial cayó como una bomba en la concentración del equipo parisino, en la previa al partido de vuelta frente a Mónaco por los playoff de la Champions League.
El futbolista marroquí, que pasó por el Real Madrid, el Dortmund y el Inter entre otros equipos, fue denunciado por una joven de 24 años el 26 de febrero de 2023. Fue luego de que cruzaran mensajes en una red social por donde se conocieron, Instagram.
La denuncia de la joven
Según consta en la denuncia realizada, el futbolista la invitó a su casa ubicada en las afueras de París, en Boulogne-Billancourt. Y llegó hasta allí en un Uber que el marroquí pidió expresamente para ella. Según su denuncia, una vez que estuvo en la casa, Hakimi la agredió sexualmente. Luego ella envió un WhatsApp con un pedido de auxilio a una amiga, que acudió en su ayuda.
La fiscalía consideró que el relato de la denunciante fue muy sólido. Era sábado y el equipo parisino se encontraba concentrado para jugar contra el Olympique. Hakimi no formaba parte de ese choque porque estaba lesionado.
Además, según consta en el expediente, el día en que ocurrió la violación, la mujer del futbolista, la actriz española Hiba Abouk, y sus hijos estaban de vacaciones en Dubai. Según la víctima, el agresor aremetió con ella y cometió “una penetración con los dedos” pese a su negativa. "Pedí expresamente que parara, pero no lo logré", declaró.
En los detalles de abuso, la joven denunció que el futbolista "la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina", según su versión.
La defensa de Hakimi
Hakimi fue formalmente acusado de violación el 3 de marzo de 2023. Sin embargo, el juez no solo lo dejó en libertad, sino que siquiera le retiró el pasaporte. Así, el futbolista pudo seguir viajando defendiendo los colores del equipo parisino y de su selección, Marruecos en las competencias internacionales.
La única medida fuerte que tomó el juez contra Hakimi fue prohibirle tener algún tipo de contacto con la joven denunciante, a la que había conocido en enero de ese año a través de Instagram. De hecho, Hakimi tiene una restricción de acercamiento a la joven que lo acusó.
Tras conocerse la acusación formal del lateral marroquí, su abogada, Fanny Colin, emitió un comunicado remarcando que su cliente desmiente "firmemente las acusaciones" y alegó que la imputación es un paso automático en esta clase de casos que les permitirá "la posibilidad de defenderse". En opinión de la abogada, Hakimi está siendo "objeto de una tentativa de chantaje".
Colin además acusó a la demandante de negarse a someterse "a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN" y de no querer que se haga "el peritaje de su teléfono móvil" ni que se facilite "el nombre de un testigo clave".
El futbolista nunca negó haber estado con la joven. Admitió que hubo abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos; pero negó de manera contundente desde el principio "cualquier acto de penetración".
"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aún cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", señaló Hakimi en su cuenta de X hace algunas horas atrás. Y cerró: "Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".