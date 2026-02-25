 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Remo

La regata Doble Vuelta del Ocho llega a Paraná

Este sábado 28 de febrero, el Paraná Rowing Club será el escenario de una nueva edición de la tradicional regata de 18,5 kilómetros, con participantes locales y de todo el país.

25 de Febrero de 2026
La prueba consta de 18,5 kilómetros.
La prueba consta de 18,5 kilómetros.

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado 28 de febrero, el Paraná Rowing Club será el escenario de una nueva edición de la tradicional regata de 18,5 kilómetros, con participantes locales y de todo el país.

Este sábado 28 de febrero, el río Paraná será el escenario de la tradicional regata Doble Vuelta del Ocho, una de las competencias más destacadas en el calendario regional. La cita, que comenzará a las 17, reunirá a tripulaciones locales y delegaciones de Tigre, Rosario, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y distintos puntos de Entre Ríos, quienes competirán en una exigente prueba de 18,5 kilómetros.

La Subcomisión de Remo del Paraná Rowing Club invita a socios, socias y a toda la comunidad paranaense a acercarse a la Playa del Club para disfrutar de este evento deportivo de gran envergadura, que forma parte del calendario nacional de remo organizado por la AARA (Asociación Argentina de Remeros Aficionados). La regata no solo es una oportunidad para disfrutar del deporte, sino que también consolida a Paraná como una plaza clave para el desarrollo del remo en el país.

 

Una agenda para toda la familia

La regata Doble Vuelta del Ocho es solo uno de los eventos destacados en la agenda de verano del Paraná Rowing Club, que también incluye una serie de propuestas deportivas, recreativas, comunitarias y culturales para disfrutar en familia y con amigos. Las instalaciones del club se convierten en un espacio ideal para promover el movimiento, el bienestar y la vida al aire libre, en un ambiente de cordialidad y celebración.

Paraná Rowing Club regata Remo río Paraná competencia
