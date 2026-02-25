Instituto Becario: con nueva app, comenzó la inscripción para becas de nivel secundario

REDACCIÓN ELONCE
A partir de este miércoles, estudiantes entrerrianos pueden inscribirse para solicitar o renovar la Beca Secundaria. Hoy mismo lanzaron una app para realizar el trámite de manera digital y anticiparon un aumento para el “paquete 2026” en todos los niveles.
Desde el 25 de febrero, los estudiantes entrerrianos podrán inscribirse para solicitar o renovar la Beca Secundaria del Instituto Becario, una ayuda económica destinada a promover la permanencia en las aulas y apoyar a los jóvenes en su educación. La inscripción, que estará abierta hasta el 30 de abril, se realiza de manera online a través de la página oficial del instituto (www.institutobecario.gov.ar), y este miércoles se incorporó una nueva app móvil, "Mi Beca", para facilitar aún más el trámite desde los dispositivos electrónicos. Esta innovadora herramienta permite subir la documentación necesaria desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Mariano Berdiñas, director ejecutivo del Instituto Becario, destacó que el proceso de inscripción se simplificó con la digitalización total del trámite. “Este año, la App ‘Mi Beca’ busca facilitar la inscripción y evitar inconvenientes con la conectividad, brindando la posibilidad de completar todo el proceso desde el celular”, explicó Berdiñas. El Instituto, que sigue trabajando para acompañar los sueños educativos de los estudiantes de Entre Ríos, también recordó que las becas son accesibles para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos socioeconómicos, como ser residentes de la provincia y no haber repetido materias el año anterior. “Una de las condiciones es que en la familia no se perciban más de 6 salarios mínimos, vitales y móviles. Antes eran 3”, informó el director.
Una beca accesible para todos los estudiantes secundarios
Cada año, el Instituto Becario otorga miles de becas a estudiantes de nivel secundario, siendo este nivel el que demanda mayor cantidad de solicitudes. En 2025, alrededor de 9.000 estudiantes recibieron la beca, con un monto mensual de 37.000 pesos. “Del pack del año pasado, nos quedan dos cuotas de marzo y abril del nivel secundario. En cuanto al terciario, restan marzo, abril y mayo, de 52.000 pesos. Al igual que al universitario, de 80.000 pesos”.
Para el 2026, se prevé un aumento en los montos de las becas, lo que traerá buenas noticias a los beneficiarios. “Si los chicos cumplen con los requisitos, no se quedarán sin su beca. Este año, tenemos los recursos necesarios para otorgarlas a todos los inscriptos que califiquen”, aseguró Berdiñas.
Fechas y consultas
Los interesados pueden completar su inscripción a partir de este 25 de febrero y hasta el 30 de abril. Además de la inscripción online, aquellos que necesiten asistencia pueden acudir a la casa central de calle San Martín 458 en Paraná, de 8 a 13, o a las delegaciones departamentales en el interior de la provincia.
A partir del 13 de abril, abrirán inscripciones del nivel superior y universitario.
Para más detalles, los estudiantes pueden consultar la página web del Instituto Becario o contactar al equipo de soporte a través del chat interactivo disponible en el sitio.
El director Berdiñas cerró su intervención subrayando el compromiso del Gobierno Provincial con la educación pública: “Esta política educativa tiene como fin garantizar el acceso de los chicos a la educación, sin importar su situación socioeconómica. El apoyo a través de las becas es un pilar fundamental para continuar con esta tarea”.