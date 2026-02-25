Suma de Voluntades busca cubrir 300 kits escolares y convoca a voluntarios para apoyo escolar

La organización Suma de Voluntades busca cubrir 300 kits escolares para las infancias de barrios de Paraná, con la ayuda de donaciones. Además, busca voluntarios para dar apoyo escolar. "Necesitamos a los chicos dentro de las aulas", señaló Clara Ledesma, miembro de la organización.
Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, una campaña solidaria busca recolectar útiles escolares para los chicos de barrios vulnerables de Paraná. La organización Suma de Voluntades lanzó una iniciativa para comprar 300 kits escolares, los cuales se destinarán a los chicos de los barrios Antártida Argentina, Mosconi Viejo, San Martín, y a los que participan en las recorridas nocturnas de la organización. La campaña tiene como objetivo combatir la deserción escolar, una problemática que afecta a muchos estudiantes debido a factores como la violencia y la falta de apoyo en el entorno familiar.
Clara Ledesma, estudiante de maestra primaria con orientación rural y voluntaria de la organización, compartió detalles de la campaña con Elonce: “Un kit es algo esencial. Necesitamos a los chicos dentro de las aulas. La deserción escolar no es por falta de ganas, sino por la falta de escucha y apoyo”. Además de los útiles escolares, Ledesma destacó que la organización también está trabajando en una segunda campaña, que busca sostener el espacio de apoyo escolar en el CIC La Floresta tres veces por semana.
La importancia del compromiso y la solidaridad
El trabajo de los voluntarios es crucial para poder ofrecer un seguimiento educativo y mantener el compromiso de los chicos. “Lo mejor que nos puede pasar es que terminen la escuela porque eso es por su bienestar. Estamos buscando que las oportunidades sean más equitativas”, añadió Ledesma. Los kits escolares se arman de acuerdo con los grados, y se reciben donaciones en cualquier monto, ya que cada aportación suma. El costo de cada kit es de 10.000 pesos, pero cualquier colaboración económica será de gran ayuda.
Convocatoria para voluntarios y colaboradores
Para aquellos interesados en colaborar, el 5 de marzo se llevará a cabo una convocatoria de voluntarios en la sede de la organización, ubicada en calle Bavio 367. Ledesma subrayó lo importante que es el compromiso de los voluntarios, tanto para la campaña de útiles escolares como para las actividades de apoyo escolar. “Me encanta hacer este voluntariado, y lo que más me gusta es ver el impacto que tiene en los chicos, ayudarlos a que sigan adelante”, concluyó.
Esta campaña es una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de los niños más vulnerables, brindándoles no solo los recursos necesarios para comenzar el ciclo lectivo, sino también el apoyo y la orientación que necesitan para seguir adelante en su educación.