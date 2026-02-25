 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Accidente de tránsito

25 de Febrero de 2026
Un auto y una moto chocaron fuertemente en una esquina de Villaguay

El accidente ocurrió este martes por la noche en la intersección de San Martín y Perú, en Villaguay. Un joven de 18 años que conducía la motocicleta sufrió lesiones leves. Intervino personal policial y de Tránsito Municipal.

Un auto y una moto chocaron fuertemente en Villaguay este martes alrededor de las 21:00 horas, en la intersección de calles San Martín y Perú. El siniestro vial involucró a un joven motociclista de 18 años y a un automovilista de 35, y dejó como saldo lesiones leves para el conductor del rodado menor.

 

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo cuando una motocicleta Skygo C110 circulaba por calle San Martín y un automóvil Renault 9 lo hacía por calle Perú. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo cayó sobre la calzada y debió ser asistido. Posteriormente se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

 

Intervención policial y actuaciones

En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico, junto a efectivos de la Sección Judiciales y agentes de la División Tránsito Municipal.

 

Las autoridades realizaron las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes y se procedía al relevamiento de la escena.

El hecho volvió a poner en foco la importancia de extremar las medidas de precaución en cruces urbanos, especialmente en horarios nocturnos.

 

Temas:

Tránsito Villaguay lesiones Motociclista
