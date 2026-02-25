Manejaba ebrio y se filmó a 150 km/h: seguirá preso el joven que mató a una pareja

La Justicia confirmó la prisión preventiva de Lucas Belén, imputado por homicidio con dolo eventual tras chocar y causar la muerte de Erika Casas y Manuel Díaz en Córdoba. Un video a 150 km/h y el test de alcoholemia fueron claves.
Lucas Emanuel Belén (28), el joven que al comando de una camioneta provocó la muerte de una pareja que iba en un auto tras chocarlos de atrás en barrio Industrial Ferreyra de Córdoba Capital, seguirá preso en la Cárcel de Bouwer. El conductor está imputado con la gravosa figura de de homicidio con dolo eventual (reiterado) por disposición de la fiscal Lourdes Quagliatti.
En la jornada de este martes se le dictó la prisión preventiva. Las víctimas de aquel grave siniestro vial fueron Erika Celeste Casas (41) y su pareja Manuel Horacio Díaz (46).
Si bien hay secreto de sumario, se pudo confirmar que la fiscalía cuenta con dos elementos claves para la causa: el acusado se filmó a sí mismo con el celular conduciendo a 150 km/h; por otro lado, tenía 1,6 de alcohol en sangre y presuntamente metabolitos de cocaína. El análisis del celular, por parte de la Policía Judicial, fue clave.
En paralelo, la fiscal Quagliatti espera una serie de peritajes claves solicitados para establecer la mecánica del hecho. Belén, por ahora, mantiene silencio.
El homicidio simple por dolo eventual prevé una pena de prisión de 8 a 25 años de cárcel.
El homicidio simple por dolo eventual se da cuando una persona se representa mentalmente que manejando a alta velocidad, de manera temeraria, y con alcohol en sangre, entre otras circunstancias, puede causar un desastre vial. Sin embargo, sigue adelante con su conducta y lo provoca.
En Córdoba, por lo general, la Justicia penal califica los dramas viales como homicidios culposos: cuando media la negligencia, la imprudencia o la impericia.
La pena para un “culposo” oscila entre los 3 y 6 años.
La disquisición entre dolo eventual y homicidio culposo constituye una disputa judicial en los Tribunales de Córdoba desde hace años.
En 2022 recién, la Justicia de Córdoba dio un paso trascendental para los crímenes viales: Alan Amoedo, un joven que causó la muerte de dos personas en la avenida de Circunvalación, por manejar con alcohol y cocaína en sangre y con una altísima desidia al volante, fue sentenciado a 9 años de cárcel por dolo eventual.
Se demostró que se había representado causar un desastre y siguió adelante.
La tragedia causada por Lucas Belén
Respecto al drama fatal causado por Lucas Belén, todo sucedió en la madrugada del 1º de febrero en avenida Manuel Savio esquina Diego Funes y Salinas, de barrio Industrial Ferreyra de Córdoba.
Una Toyota Hilux SW4, conducida por el joven, impactó desde atrás un Renault Clio en el que iba la pareja. A raíz del fortísimo impacto, el auto salió descontrolado y se incrustó contra un poste. A causa de la colisión, la mujer y el hombre murieron en el acto. Belén resultó herido y fue internado. Esa misma madrugada quedó preso. Ya recuperado fue enviado a la Cárcel de Bouwer.
Si bien en un primer momento, Belén fue imputado por homicidio culposo, tras analizar el cuadro probatorio, la fiscal lo imputó por homicidio simple por dolo eventual.
Días atrás, Belén fue indagado, negó todo y volvió a prisión.
Este jueves, la jueza de Control Laura Barale confirmó la prisión preventiva.
La calificación de dolo eventual supone que, para la fiscalía, el conductor no sólo incurrió en una conducta imprudente, sino que habría representado la posibilidad concreta de causar un resultado fatal.
La querella, representada por el abogado Carlos Nayi en nombre de los familiares de las víctimas, había solicitado el cambio de carátula al considerar que existió previsibilidad del resultado, representación del peligro y desprecio por la vida ajena.
Erika era chofer de colectivo y aquella madrugada había culminado una extensa jornada laboral en la punta de línea ubicada en Villa Allende.
Manuel, que realizaba trabajos de transporte a través de aplicaciones, había pasado a buscarla poco antes de las 4 de la madrugada. Se dirigían a la casa de la madre de ella, en barrio Parque Santa Ana, donde convivían.
Aquel viaje se convirtió en tragedia
Los familiares de Erika y Manuel, admitidos como querellantes, siguen de cerca cada avance del expediente.
Otro conductor enviado a juicio por dolo eventual
A todo esto, en 2025, la Cámara de Acusación mandó a juicio y por dolo eventual a un conductor que manejaba alcoholizado, con cocaína en sangre y en una camioneta con ruedas lisas. Sabía que el rodado estaba mal, difundió La Voz.
“No se preocupen pichones, vamos a llegar bien”, les dijo a sus amigos.
En ruta 19, cerca de Córdoba, la camioneta derrapó y como consecuencia murió un ocupante.
Gualberto Nieves (45) fue enviado a juicio por homicidio por dolo eventual y lesiones graves por orden del fiscal Andrés Godoy.