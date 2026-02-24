Acusado reconoció que entregó información para que asaltaran a su patrón y le robaran $15 millones

REDACCIÓN ELONCE
Un ex empleado admitió haber aportado datos clave para concretar un robo millonario en una firma de Paraná. El juez Alejandro Grippo definirá el 3 de marzo si homologa el acuerdo de juicio abreviado que prevé una pena condicional.
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dará a conocer el martes 3 de marzo a las 12 su decisión respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscal Patricia Yedro y el defensor Marcos Rodríguez Allende.
Bertolami fue imputado por el delito de Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por ser cometido en poblado y en banda.
El robo millonario y la investigación
El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del 30 de septiembre de 2024, cuando el propietario de la firma arribó en un camión con una recaudación de 15.000.000 pesos. Según la acusación, tres personas concretaron el asalto tras recibir información previa.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que ese día Bertolami pidió a su jefe que lo dejara en la intersección de ruta 12 y el acceso a San Benito, cuando habitualmente lo acompañaba hasta la empresa.
La pesquisa avanzó con la pericia de un teléfono celular que el propio imputado entregó voluntariamente durante un allanamiento. El análisis permitió reconstruir conversaciones mantenidas antes, durante y después del hecho, lo que resultó determinante para la acusación.
El rol atribuido al ex empleado
De acuerdo a la investigación, Bertolami habría mantenido informados a los asaltantes sobre los movimientos de su patrón mediante un celular que le habrían proporcionado sus cómplices. Ese aparato dejó de utilizarlo por pedido de los propios involucrados y porque se quedó sin batería.
Cuando declaró en dos oportunidades, el acusado sostuvo que desconocía que los autores del atraco irían armados. Sin embargo, reconoció haber aportado información relevante para concretar el robo.
En relación a los otros sospechosos, se informó que Carlos Gustavo Godoy será sometido a debate oral y público, mientras que los otros dos quedaron desvinculados por falta de evidencia suficiente para sostener la acusación.
El acuerdo de juicio abreviado
En el marco del acuerdo presentado ante el juez, Bertolami reconoció el hecho, la calificación legal y la pena pactada de tres años de prisión de ejecución condicional.
Además, aceptó cumplir normas de conducta y realizar trabajos no remunerados en una institución a determinar, por un total de 96 horas anuales durante el período de la condena.
La defensa destacó el arrepentimiento del imputado y subrayó que no cuenta con antecedentes penales computables, argumentos que solicitó sean considerados al momento de analizar la procedencia del acuerdo.
Ahora, el juez Alejandro Grippo deberá resolver si homologa el juicio abreviado. La decisión será clave para definir la situación procesal del acusado que reconoció haber entregado información para que asaltaran a su patrón y le robaran $15 millones en Paraná.