La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “Martín Fierro” inscribe alumnos para el ciclo lectivo 2026

24 de Febrero de 2026
Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N°86
Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N°86

REDACCIÓN ELONCE

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la próxima semana y las clases comienzan el 2 de marzo. Informaron cuáles son los requisitos para ser alumno y explicaron que este tipo de educación tiene tres años de cursada.

Elonce dialogó con referentes de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N°86 “Martín Fierro”, en el marco de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Las mismas se abrieron hace una semana y “viene increíblemente bien”, dijo uno de los responsables y destacó que “es un año bastante productivo” en cuanto a la matrícula. El registro de nuevos alumnos permanecerá abierto hasta la próxima semana, mientras que las clases comenzarán el 2 de marzo.

 

“Hasta la semana que viene se reciben inscripciones pero si alguien no llega, vamos a extender todo el mes de marzo para aquellas excepcionalidades”, señalaron.

Requisitos

Acerca de las edades, aclararon que los estudiantes deben tener 18 años o cumplirlos este año. “Si el estudiante cursó primero, segundo y tercero y no pasó a cuarto, puede ingresar en primero. El que haya pasado a cuarto año en escuela orientada, pasa a segundo y quinto y sexto corresponden al tercer año y último”, explicaron.

Cabe recordar que las escuelas para adultos tienen una duración de tres años, de primero a tercero.

 

Sobre los requisitos para inscribirse se encuentran haber terminado la escuela primaria; el pase de la institución anterior, pero “si no cursaron ninguna escuela secundaria y vienen directamente desde la primaria” pueden inscribirse igualmente.

La edad, en tanto, es un requisito fundamental.

 

Por otro lado, señalaron que el interés principal viene de los jóvenes. “Recibimos muchas consultas de papás que se acercan con los hijos que tienen 15, 16 años porque han repetido o han dejado la escuela y ese es el mayor interés que tenemos. Lamentablemente la normativa no nos permite recibirlos por la edad”, explicaron.

 

 

“Se ve cada vez más interés de jóvenes no tan jóvenes pero hay una gran diversidad”, reconocieron. Además, hace dos años, una mujer de 80 años del barrio terminó la escuela.

Cómo comunicarse con la escuela

La escuela se encuentra en Avenida Zanni y Medus, frente a Macuco y los horarios de atención son de 19:00 a 23:00 de lunes a viernes. Para quienes deseen conocer más sobre la propuesta, la escuela tiene una cuenta en Instagram esa86.martin_fierro y su teléfono es 3434651779.

Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos
