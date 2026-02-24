Frente frío: anuncian brusco descenso de temperatura en Entre Ríos y gran parte del país

El frente frío se consolida como el fenómeno meteorológico más relevante de este martes 24 de febrero en gran parte del país. Tras varios días de calor intenso y elevada humedad, el avance de esta nueva masa de aire marcará un cambio rotundo en las condiciones térmicas, especialmente en la región central.

La jornada se presenta como un día de transición: mientras en las primeras horas persiste el ambiente cálido y pesado, el correr de la tarde y la noche traerá un marcado descenso de temperatura acompañado por viento del sector sur. A esto se suma la presencia de un ciclón en el Atlántico, que mantiene bajo alerta a la costa bonaerense por ráfagas intensas y fuerte oleaje.

En el norte de la Patagonia el impacto ya es evidente. Luego de haber registrado 37 °C el lunes 23, los valores térmicos caerán hasta los 22 °C durante la tarde, dando paso a una noche fresca y con características más propias del otoño que del verano.

Calor, humedad y cambio de masa de aire

En la franja central del país todavía se esperan máximas elevadas durante la tarde. En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura alcanzará los 32 °C, con una sensación térmica superior producto de la alta humedad presente en el ambiente.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, el cambio de masa de aire comenzará a modificar el escenario hacia la noche, cuando el viento del sur se intensifique y el descenso térmico se vuelva más notorio. Este proceso se dará de manera progresiva de sur a norte, sostuvo Marina Fernández, de Meteored.

El frente frío también puede generar condiciones de inestabilidad, con algunos chaparrones y la posibilidad de tormentas aisladas en el noreste y este de la provincia de Buenos Aires. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar.

Inestabilidad y pronóstico para Entre Ríos

Mientras tanto, en Entre Ríos el impacto del frente frío también se hará sentir en los próximos días. Para el miércoles se prevé una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 20 °C, marcando ya un alivio respecto de las jornadas anteriores.

Foto: Archivo Elonce.

El jueves el descenso será más notorio, con una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C. En tanto, el viernes continuará el ambiente fresco, con registros estimados en 17 °C de mínima y 28 °C de máxima.

De esta manera, el frente frío no solo traerá un respiro tras el calor intenso, sino también un cambio sostenido en las condiciones térmicas en buena parte del centro del país.