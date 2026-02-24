“Sumaj Pachamama”: un homenaje a la Madre Tierra con danza y música en vivo

REDACCIÓN ELONCE
El espectáculo "Sumaj Pachamama", con dirección de Matías Santos y la participación de la cantante Charo Bogarín, fusiona danza folclórica, ballet y música en vivo. Se presentará el 5 de abril en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.
El 5 de abril, a las 20, el Teatro 3 de Febrero de Paraná será testigo de un espectáculo único titulado “Sumaj Pachamama”. Esta obra, dirigida por Matías Santos y con la participación de la talentosa cantante Charo Bogarín, promete un emotivo homenaje a la Madre Tierra.
“Sumaj Pachamama”, que en quechua significa “bella madre tierra”, es un espectáculo de una hora y media que fusiona danza folclórica, ballet y danza contemporánea, todo acompañado de música en vivo. La obra refleja la reivindicación de la mujer en la sociedad, y a través de cada cuadro, se transmite un mensaje profundo sobre la conexión con la naturaleza.
Santos, quien además es bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, comentó: “Este proyecto comenzó antes de la pandemia y ahora lo retomamos con mucha más fuerza, ampliando el formato y el mensaje”.
Un elenco de lujo: de la danza local al escenario nacional
"Sumaj Pachamama” no solo contará con la participación de artistas consagrados, sino también con bailarinas locales de la compañía Tempo de Paraná, bajo la dirección de Dayana Buconich. Santos expresó su emoción por poder colaborar con estas talentosas bailarinas locales: “Estoy feliz de compartir el escenario con artistas de Paraná, mi ciudad, y de fusionar mis raíces con el gran teatro”.
El espectáculo es un claro reflejo de la conexión de Santos con su origen entrerriano. Nacido en San Salvador, se mostró agradecido por la oportunidad de llevar su propuesta artística al Teatro 3 de Febrero, un lugar emblemático para la cultura local. “Este es un momento muy especial en mi carrera, ya que esta obra refleja tanto mi pasado como mi presente artístico”.
De la trayectoria de Santos al desafío de la creación
Matías Santos comenzó su carrera en el mundo de la danza a una edad más avanzada de lo habitual, pero con una pasión que lo impulsó a seguir adelante. Tras haber vivido en varias ciudades de la provincia de Entre Ríos, Santos decidió trasladarse a Buenos Aires para seguir sus sueños. “A los 18 años empecé a estudiar ballet, lo cual es tardío para esta disciplina, pero con mucho esfuerzo logré ingresar al Instituto Superior de Arte del Colón”, contó el bailarín.
Con el paso de los años, Santos se ha establecido como un referente en el mundo de la danza, trabajando con artistas internacionales. Sin embargo, hoy en día se siente más motivado que nunca por la creación, lo que le permitió dar vida a “Sumaj Pachamama”, un proyecto que fusiona todas sus experiencias artísticas.
Este espectáculo es un hito en su carrera, ya que es la primera vez que Santos dirige y crea una obra desde cero, integrando a las bailarinas locales y utilizando la danza folclórica como eje principal.
Entradas y detalles del evento
Las entradas para “Sumaj Pachamama” estarán disponibles en Boletería del Teatro 3 de Febrero y a través de plataformas en línea como Passline. Además, en las redes sociales del evento y de los artistas, se podrá acceder a los números de contacto para la compra anticipada de entradas.
Mensaje final para los jóvenes artistas
En cuanto a los jóvenes artistas que sueñan con llegar a grandes escenarios, Santos dejó un claro mensaje: “Sigan su corazón, trabajen duro y disfruten del proceso. La disciplina es clave, pero cuando la conectás con el disfrute, el esfuerzo se vuelve más llevadero y gratificante”.
Con esta filosofía, Santos ha logrado abrirse paso en el mundo de la danza y está listo para llevar su talento y el de los artistas locales a nuevas alturas con “Sumaj Pachamama”.