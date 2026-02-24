Mauricio Pellegrino, el tapado de River Plate si no llega Coudet

El nombre de Mauricio Pellegrino irrumpió en las últimas horas como una de las alternativas que maneja la dirigencia de River Plate para suceder a Marcelo Gallardo. Según trascendió, Mauricio Pellegrino aparece como el “tapado” en caso de que no se concrete la llegada del principal apuntado: Eduardo Coudet.

La información fue revelada por el periodista Mauro Palacios, quien aseguró que el ex entrenador de Universidad de Chile está en carpeta de la dirigencia millonaria. El comunicador sostuvo que, si bien el gran candidato es Coudet, existen alternativas en análisis ante posibles demoras o inconvenientes en la negociación.

“Todos los dirigentes coinciden que el elegido es el Chacho Coudet, pero si por algún inconveniente no puede llegar rápidamente van a hablar con este señor que el 7 de enero renovó su contrato con su club”, dijo de entrada el comunicador.

Un perfil con experiencia internacional

Palacios profundizó en el perfil del entrenador y remarcó sus antecedentes en torneos continentales. “En el fútbol argentino tienes que tener un DT que sepa de mano a mano y este técnico ganó la Copa Sudamericana. El tapado de River si Coudet no llega es Mauricio Pellegrino”, indicó.

Foto: Fortaleza Granate.

La trayectoria de Pellegrino incluye pasos por distintos clubes de Argentina y del exterior, además de su reciente experiencia en el fútbol chileno. En Universidad de Chile dirigió 32 encuentros, con un saldo de 12 triunfos, siete empates y 12 derrotas, números que reflejan una campaña irregular pero con momentos de competitividad.

Su conocimiento del fútbol sudamericano y su experiencia en competencias internacionales son aspectos que la dirigencia de River valora especialmente en este contexto de transición, tras un ciclo exitoso que dejó una huella profunda en la institución.

Expectativa en Núñez ante la decisión final

Mientras la prioridad sigue siendo Coudet, el nombre de Pellegrino comenzó a instalarse con fuerza en el mundo River. La dirigencia analiza escenarios y tiempos, consciente de que el recambio debe realizarse con rapidez para planificar la próxima temporada.

En ese marco, Mauricio Pellegrino asoma como una opción concreta si las gestiones principales no prosperan. La decisión final dependerá de las negociaciones en curso y del consenso interno en el club, que busca un perfil capaz de sostener la competitividad en el ámbito local e internacional.