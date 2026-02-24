 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Panamericano en Montería

La Selección Argentina de Sóftbol avanza invicta y ya piensa en la Super Round

24 de Febrero de 2026
Selección Argentina de Sóftbol.
Selección Argentina de Sóftbol.

La Selección Argentina de Sóftbol atraviesa un presente sólido en el XIII Campeonato Panamericano Masculino 2026 que se disputa en Montería, Colombia. El conjunto albiceleste cerró la fase clasificatoria con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones y se aseguró un lugar en la Super Round, instancia que reúne a los mejores equipos del certamen.

 

El seleccionado, con mayoría de jugadores paranaenses en su plantel, superó en la primera ronda a Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0). Tras este arranque, el entrenador José Alberto Guerrinieri dialogó sobre el desempeño del equipo y el desafío que viene.

 

 

“El más complejo siempre es el inicio del torneo. El primer período es el más difícil, hay mucha ansiedad por empezar a plasmar todo lo entrenado”, explicó a Elonce. Y agregó que, en términos deportivos, “el rival a vencer fue Cuba”.

 

Rendimiento y ausencias

 

Consultado sobre la ausencia de jugadores como Román Godoy y Guemul Mata, Guerrinieri sostuvo que el equipo logró sostener su nivel. “Siempre tratamos de suplir las ausencias con muchachos muy preparados. Por supuesto que ellos han hecho un trabajo formidable y siempre querríamos que estén en su plenitud, pero en esta ocasión no podían estar”, indicó.

 

En esa línea, valoró el compromiso de quienes integran actualmente el plantel: “Los que están hoy hacen mucho esfuerzo y se prepararon para este torneo. Estamos muy contentos por el trabajo que vienen realizando”.

 

Jos&eacute; Alberto Guerrinieri, entrenador de la Selecci&oacute;n. Foto: Elonce.
José Alberto Guerrinieri, entrenador de la Selección. Foto: Elonce.

 

La Selección Argentina de Sóftbol no solo mostró contundencia en ataque sino también solidez defensiva, sin recibir carreras en varios compromisos de la fase inicial.

 

Los rivales y el calendario

 

De cara a la próxima etapa, el entrenador analizó a uno de los seleccionados candidatos. “Venezuela siempre es un equipo muy bueno, con peloteros de excelente calidad. Aunque Michael Pimentel no está por suspensión, mantienen una base fuerte del último campeonato mundial”, señaló. Incluso recordó que en uno de sus partidos “iban perdiendo 3-0 y lo dieron vuelta en el último período, demostrando su solvencia”.

 

 

En la Super Round, la Selección Argentina de Sóftbol afrontará una agenda exigente. Guerrinieri detalló: “Esta tarde jugamos doble juego, primero con México a las 5:30 y luego con Estados Unidos a las 8 de la noche, horario de acá. En Argentina serían dos horas más”. Además, adelantó que al día siguiente enfrentarán a Colombia y Canadá.

 

De esta instancia surgirán los equipos que avanzarán a la fase decisiva del torneo y, posteriormente, los clasificados al próximo Mundial. Con paso firme en el arranque, la Selección Argentina de Sóftbol buscará sostener el nivel en una etapa que marcará el rumbo del campeonato.

Seleccion Argentina de Softbol
