San Benito jugará la final de la Copa Entre Ríos tras un gol agónico: “Es un orgullo para nosotras”

San Benito jugará la final de la Copa Entre Ríos femenina luego de superar por penales a Santa María de Oro de Concordia. El elenco llegó a la igualdad en el global gracias a un tiro libre convertido por Daiana “Colito” Romero Solanas en los minutos finales del encuentro y, tras el 2 a 2 acumulado, se impuso en la tanda decisiva.

El equipo había caído 2 a 1 en el partido de ida y necesitaba revertir la diferencia como visitante. El gol de Romero Solanas permitió forzar la definición desde los doce pasos, donde la arquera Marina tuvo intervenciones clave para sellar el pase a la instancia decisiva.

El gol que cambió la serie

En diálogo con Elonce, Romero Solanas describió cómo vivió el momento del empate: “Sabíamos que eran 180 minutos. Acá perdimos por un gol y entendíamos que, si convertíamos, íbamos a los penales. Se iba el tiempo y, gracias a Dios, pudo entrar”.

La mediocampista explicó que la ejecución no fue improvisada. “Después de cada práctica me quedo pateando tiros libres. El técnico me indicó que lo tome yo y traté de ubicarla cerca del palo. Cuando la vi entrar fue una felicidad enorme”, señaló.

Daiana “Colito” Romero Solanas festejando un gol.

Sobre la definición, destacó el trabajo previo del plantel: “Practicamos los penales y el cuerpo técnico lleva estadísticas. Tenemos una arquera que para mí es la mejor de Entre Ríos y las chicas que patearon lo hicieron muy bien”.

Un clásico provincial y un nuevo desafío

El cruce ante Santa María de Oro sumó un nuevo capítulo a un enfrentamiento frecuente en el fútbol femenino provincial. “Es un clásico que ya hemos jugado muchas veces. Es una cancha dura, pero nos dio otra alegría”, sostuvo la autora del tanto.

Con la clasificación asegurada, San Benito enfrentará a Santa Rosa de Chajarí en la final de la Copa Entre Ríos. La serie será a partido y revancha, con el primer encuentro en el norte provincial y la vuelta en Paraná.

“Son finales y se juegan distinto. No los hemos enfrentado antes, pero el cuerpo técnico va a analizar videos para preparar la semana”, anticipó Romero Solanas.

El conjunto alcanzó por primera vez esta instancia en la competencia femenina bajo su actual estructura institucional. “Es un orgullo para todas nosotras. Vamos a trabajar para brindar una gran final”, expresó.