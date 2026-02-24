Uruguay declaró la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar casos en fauna silvestre

Alerta en la República Oriental del Uruguay por brote de gripe aviar

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay decretó este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, luego de detectar la presencia del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que la medida implica la restricción de movimientos de aves en todo el territorio, la suspensión de eventos vinculados al sector avícola y el refuerzo de los protocolos de bioseguridad.

Las autoridades dispusieron limitar especialmente los traslados de aves de traspatio y de aquellas que no estén registradas en el Sistema de Monitoreo Avícola. Además, quedaron suspendidos remates, ferias, exposiciones y cualquier actividad que concentre ejemplares de la especie, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus.

Argentina suspendió exportaciones

En paralelo, en Argentina se confirmó un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, provincia de Buenos Aires, a unos 120 kilómetros al sudoeste de la capital.

El caso fue informado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que activó un plan de contingencia con aislamiento del establecimiento afectado, tareas de desinfección y sacrificio sanitario de las aves. Como consecuencia, las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas.

Paraguay pidió “máxima alerta”

Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay solicitó a sus funcionarios y productores mantenerse en “máxima alerta” tras conocerse el brote en Argentina.

El organismo instó a notificar de inmediato cualquier avistamiento de aves muertas o con síntomas compatibles con la enfermedad y advirtió que no deben manipularse ejemplares enfermos o fallecidos para evitar riesgos de contagio.

La situación genera preocupación en la región, dado el impacto sanitario y comercial que puede provocar la propagación del virus en la industria avícola.