Cuatro allanamientos por abigeato se realizaron en la ciudad de La Paz y permitieron el secuestro de cortes cárnicos bovinos, un teléfono celular y ocho plantas de marihuana. Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de los barrios Hipódromo e Hipólito, en el marco de una investigación en curso.

Según se informó oficialmente, las medidas fueron dispuestas por la Justicia en el marco de una causa por abigeato, delito que involucra la sustracción y faena clandestina de ganado. Los operativos se llevaron adelante de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, el personal interviniente incautó cortes de carne vacuna que serían de interés para la causa, además de un teléfono celular que será sometido a pericias para determinar su posible vinculación con el hecho investigado.

Incautaron carne y marihuana tras allanamientos en La Paz

Hallazgo de marihuana y actuación de Drogas Peligrosas

Durante los allanamientos también se localizaron ocho plantas de marihuana en uno de los domicilios inspeccionados. Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se efectuaron registros fotográficos de distintos elementos considerados relevantes para la investigación. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En los procedimientos trabajó personal de Brigadas Rurales, junto a efectivos de las Divisiones Operativas e Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz, además de comisarías jurisdiccionales.

Investigación en curso

Desde la fuerza policial indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.

El delito de abigeato constituye una problemática recurrente en zonas rurales del departamento, por lo que las Brigadas Rurales intensificaron los controles y tareas preventivas para combatir este tipo de hechos.