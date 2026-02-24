 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Accidente fatal

Niño de 12 años que iba en bicicleta, murió tras ser atropellado por auto en Mendoza

El hecho ocurrió en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, de la provincia de Mendoza. La víctima, de 12 años, circulaba en bicicleta cuando fue colisionada por un automóvil.

24 de Febrero de 2026
Accidente fatal en Mendoza.
Accidente fatal en Mendoza. Foto: (Los Andes).

El hecho ocurrió en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, de la provincia de Mendoza. La víctima, de 12 años, circulaba en bicicleta cuando fue colisionada por un automóvil.

Niño de 12 años murió tras ser atropellado por auto en Mendoza. Un trágico accidente vial ocurrió alrededor de las 22 de este martes en Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango, en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, de la provincia de Mendoza.

 

Según la información oficial, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte cuando, al llegar al sector mencionado, colisionó con una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, color celeste.

 

Accidente fatal en Tres Porte&ntilde;as: un menor perdi&oacute; la vida.
Accidente fatal en Tres Porteñas: un menor perdió la vida.

 

En el rodado menor se movilizaba un menor de 12 años que se desplazaba en el mismo sentido de circulación que el vehículo. Como consecuencia del impacto, el menor identificado con las iniciales I.J.F.R., de 12 años, falleció en el lugar, publicó Los Andes.

 

El conductor del automóvil, un joven de 19 años domiciliado en Tres Porteñas, no sufrió lesiones. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).

En el lugar trabajó personal de Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Vial para determinar la mecánica del hecho.

Temas:

Trágico accidente accidente fatal San Martín mendoza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso