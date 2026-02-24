Niño de 12 años que iba en bicicleta, murió tras ser atropellado por auto en Mendoza

El hecho ocurrió en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, de la provincia de Mendoza. La víctima, de 12 años, circulaba en bicicleta cuando fue colisionada por un automóvil.
Niño de 12 años murió tras ser atropellado por auto en Mendoza. Un trágico accidente vial ocurrió alrededor de las 22 de este martes en Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango, en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, de la provincia de Mendoza.
Según la información oficial, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte cuando, al llegar al sector mencionado, colisionó con una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, color celeste.
En el rodado menor se movilizaba un menor de 12 años que se desplazaba en el mismo sentido de circulación que el vehículo. Como consecuencia del impacto, el menor identificado con las iniciales I.J.F.R., de 12 años, falleció en el lugar, publicó Los Andes.
El conductor del automóvil, un joven de 19 años domiciliado en Tres Porteñas, no sufrió lesiones. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).
En el lugar trabajó personal de Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Vial para determinar la mecánica del hecho.