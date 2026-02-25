Causa por la muerte de Facundito: “Queremos que Riolo responda por lo que hizo”

La causa por la muerte de Facundo “Facundito” Barrios tendrá este viernes una instancia decisiva en los tribunales de La Paz, donde está prevista la declaración de imputado del médico Guillermo Riolo. La audiencia, fijada para las 9.30, había sido suspendida el 22 de diciembre por inconvenientes vinculados al traslado del profesional y fue reprogramada para el 27 de febrero.

Facundo Barrios

La familia del niño llega a esta fecha con una mezcla de expectativa y agotamiento. Carlos Bahl, tío de Facundito, expresó que aguardan que el acusado finalmente se pronuncie ante el fiscal. “Estamos esperando desde diciembre esta audiencia. Lo único que queremos es que diga qué pasó por su cabeza”, afirmó.

La audiencia se realizará en el juzgado de La Paz y podría marcar un punto de inflexión en el expediente. Mientras tanto, el dolor continúa atravesando a los padres y allegados del niño.

Médico Guillermo Riolo

“Hasta hoy no hubo ninguna palabra”

Bahl recordó que el lunes en que debía concretarse la declaración en diciembre la instancia fue suspendida y que desde entonces esperan una nueva fecha. “Que no sigan dilatando el proceso. Lo que esperamos es que el fiscal pueda elevar la causa a juicio”, sostuvo.

El familiar subrayó que el paso del tiempo no alivió la pérdida y que cada audiencia vuelve a remover el sufrimiento. “Para los padres no hay descanso en el dolor. Cada mes que pasa vuelve a abrir la herida”, expresó.

En ese contexto, lamentó el silencio del imputado desde el primer día. “Esperábamos una palabra desde aquella mañana en el sanatorio, pero hasta hoy no hubo ninguna”, manifestó.

El recuerdo de aquella mañana

Según relató Bahl, el día del fallecimiento el médico no brindó explicaciones y abandonó el lugar. “No solo no supo qué decir: se fue por la puerta trasera de la clínica”, afirmó.

Agregó que, más allá de aquel episodio, el profesional tampoco realizó declaraciones posteriores. “Hasta el día de hoy no emitió una sola palabra, ni ante nosotros ni ante el fiscal”, aseguró.

Para la familia, la audiencia no modificará el dolor, pero sí representa un paso necesario en la búsqueda de justicia. “La elevación a juicio es lo que los papás están esperando. Necesitamos que esto avance”, señaló Bahl.

Un proceso que debe avanzar

La causa avanzó con la recolección de pruebas y pericias, aunque la familia considera que algunas instancias se extendieron más de lo esperado. “Sabemos lo que pasó. Ahora tiene que responder por todo lo que hizo y por lo que dijo”, afirmó el tío del niño.

Cada instancia judicial trae consigo el recuerdo permanente de la ausencia. “Cada audiencia, cada trámite, vuelve a traer el recuerdo. Es muy pesado, sobre todo para los padres”, describió.