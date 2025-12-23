Causa por la muerte de Facundito: suspendieron una audiencia porque Riolo "estaba de viaje"

La audiencia para que el médico imputado declare fue reprogramada para fines de febrero por "problemas de viaje". La querella advirtió que la demora, en pleno receso judicial, prolonga la incertidumbre de la familia que espera avanzar hacia el juicio.
La causa judicial que investiga la muerte de Facundito Barrios tuvo la suspensión de una audiencia prevista en el proceso. La declaración de imputado del médico Guillermo Riolo, que debía realizarse este lunes, fue suspendida y reprogramada para el 26 de febrero por inconvenientes vinculados al traslado del profesional.
El encuentro judicial estaba fijado para las 9.30 en los tribunales de La Paz, pero finalmente no se concretó. Según explicó el abogado querellante Miguel Cullen, la notificación oficial indicó que la postergación respondió a dificultades logísticas vinculadas a los vuelos del médico.
La importancia de la declaración indagatoria
El letrado señaló que se trata de una instancia “trascendental” dentro del proceso, ya que permite que la fiscalía precise la imputación y que el acusado ejerza plenamente su derecho de defensa. “Es un paso clave para poder avanzar hacia la etapa más crítica, que es el juicio”, explicó.
Cullen remarcó que la demora se ve agravada por la feria judicial de enero," lo que extiende los plazos casi dos meses más". No obstante, aclaró que no "se trata de una maniobra dilatoria intencional, sino de una situación habitual en los procesos penales cuando surgen inconvenientes ajenos a la voluntad de las partes".
Por su parte, el otro abogado querellante, Patricio Cozzi, sostuvo que la causa se encamina a una calificación de "homicidio culposo, al considerar que el profesional habría actuado con imprudencia o impericia en el ejercicio de la medicina".
Cozzi indicó que la investigación se encuentra prácticamente concluida, a la espera de esta última declaración. En ese marco, destacó que ya se recibieron las respuestas del médico forense a los cuestionarios presentados tanto por la querella como por la defensa, las cuales resultaron “conclusivas” para avanzar hacia la elevación a juicio.
Medidas y presunción de inocencia
En relación con la situación profesional del médico, Cullen recordó que "en su momento se dispuso una medida inédita de suspensión de la matrícula, adoptada por la autoridad sanitaria provincial ante la ausencia de un colegio médico con control disciplinario. Sin embargo, subrayó que esa decisión es independiente del proceso penal".
El abogado insistió en que el médico continúa amparado por el principio de inocencia, al no existir aún una condena firme. “Vivimos en un Estado de Derecho y eso debe respetarse hasta que haya una sentencia”, afirmó.
El impacto en la familia
Finalmente, Cullen expresó que la familia del niño atraviesa un profundo dolor y que cada demora prolonga la angustia y la incertidumbre. “Lo único que buscan es saber qué fue lo que realmente pasó y poder cerrar este proceso como corresponde”, señaló.