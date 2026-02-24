Los árbitros respaldaron a la AFA en medio del conflicto judicial y el paro del fútbol

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.

A través de un comunicado conjunto al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, ambas entidades señalaron que acompañan la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por los dirigentes de los 30 clubes, y remarcaron que dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA y ya tomó estado público.

En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.