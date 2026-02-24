 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Suspensión de los partidos

Los árbitros respaldaron a la AFA en medio del conflicto judicial y el paro del fútbol

24 de Febrero de 2026
Los árbitros respaldaron a la AFA.
Los árbitros respaldaron a la AFA. Foto: (Archivo).

Las asociaciones de jueces del fútbol argentino expresaron su acompañamiento institucional a la decisión adoptada por los dirigentes de la Liga Profesional.

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.

A través de un comunicado conjunto al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, ambas entidades señalaron que acompañan la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por los dirigentes de los 30 clubes, y remarcaron que dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA y ya tomó estado público.

En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

 

El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.

Temas:

AFA ARCA Fútbol Argentino Árbitros
