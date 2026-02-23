Paro histórico de AFA: anunció cuatro días sin fútbol, la suspensión de la fecha 9 y el Ascenso se sumará

Las entidades de la máxima categoría decidieron una suspensión total de actividades, en medio de las denuncias del ARCA. El Ascenso se sumará. La entidad aseguró que las obligaciones impositivas fueron abonadas antes del vencimiento.
AFA anunció la suspensión del fútbol y el Ascenso se sumará. Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.
La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA, que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Los directivos de Primera iniciaron un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indica que se sumarán al reclamo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.
En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones, publicó NA. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas, y por lo tanto no cobrables, en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.
¿Se suspende la fecha 9?
En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.
La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.