Auto volcó en Autovía 14 y dejó a cinco personas heridas: tres son menores

Despiste y vuelco. El accidente ocurrió alrededor de las 16 de este lunes en el kilómetro 292 de la Autovía Nacional 14, cuando por razones aún no establecidas, un auto que circulaba en dirección norte–sur despistó y terminó volcando sobre la banquina.

El vehículo, con cinco ocupantes a bordo (dos adultos y tres menores), quedó con las cuatro ruedas hacia arriba tras el impacto, publicó DiarioRíoUruguay.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar

Afortunadamente, los ocupantes del rodado, que inicialmente fueron asistidos en el lugar, presentaron lesiones leves. Tras recibir los primeros auxilios, fueron trasladados en ambulancia al Hospital San José de Federación para una evaluación médica más detallada.

Trabajo de las fuerzas de seguridad

En el lugar del accidente, se desplegó un operativo de seguridad y asistencia. Trabajaron en conjunto personal de la Comisaría N° 23 Suburbios y Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de realizar las tareas preventivas, incluyendo la señalización de la zona para evitar nuevos incidentes. También tomaron las medidas necesarias para controlar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la Autovía 14 en ambos sentidos.