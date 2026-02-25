Detuvieron a tres hombres tras intento de ingreso a una vivienda para robar

Dos jóvenes fueron sorprendidos cuando forzaban la puerta de una casa en Santa Elena y quedaron detenidos por tentativa de hurto. Un tercer hombre fue arrestado por amenazas y resistencia a la autoridad.
Detención por tentativa de robo en Santa Elena se produjo este miércoles luego de que un llamado telefónico alertara a la Policía sobre personas que intentaban ingresar a una vivienda en calles Paraná y Gualeguaychú, en esa ciudad del departamento La Paz.
Personal de Comisaría Santa Elena acudió de inmediato al lugar y sorprendió a dos hombres, de 20 y 23 años, mientras forzaban una puerta con aparentes fines de ingreso al inmueble. Ambos fueron reducidos en el lugar y aprehendidos por los efectivos intervinientes.
Minutos después, un tercer hombre de 30 años adoptó una actitud hostil hacia el personal policial, profirió amenazas e intentó entorpecer el procedimiento, por lo que también fue reducido por los efectivos de la comisaría.
Traslado y disposición judicial
Con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la detención de los dos primeros por el supuesto delito de Tentativa de Hurto en flagrancia, mientras que el restante quedó imputado por Amenazas, Atentado y Resistencia a la Autoridad.
Los tres hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, en el marco de la causa correspondiente.
El procedimiento permitió frustrar el ingreso al inmueble y avanzar con las actuaciones judiciales por tentativa de hurto en Santa Elena.