 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026, según el calendario ANSES

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026 es una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios, luego de que ANSES confirmara el cronograma oficial de pagos según la terminación del DNI.

26 de Febrero de 2026
AUH y Tarjeta Alimentar.
AUH y Tarjeta Alimentar. Foto: Elonce.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026 es una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios, luego de que ANSES confirmara el cronograma oficial de pagos según la terminación del DNI.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026 ya tiene fechas definidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo informó que los pagos comenzarán el lunes 9 de marzo y se extenderán hasta el viernes 20, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

 

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0 cobrarán el 9 de marzo; en 1, el 10 de marzo; en 2, el 11 de marzo; en 3, el 12 de marzo; en 4, el 13 de marzo; en 5, el 16 de marzo; en 6, el 17 de marzo; en 7, el 18 de marzo; en 8, el 19 de marzo; y en 9, el 20 de marzo.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Como es habitual, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) perciben mensualmente el 80% del monto total de la prestación. El 20% restante es retenido por ANSES y se abona en un pago único a fin de año, una vez presentada la libreta que acredita la escolaridad y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores.

 

Requisitos para acceder a la AUH

 

Para acceder a la AUH en marzo de 2026, los adultos responsables —madre, padre o tutor— deben ser argentinos y residir en el país. En el caso de extranjeros o argentinos naturalizados, se exige un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina.

 

En cuanto a los hijos, deben ser menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no hay límite de edad. Además, no deben estar casados ni en unión convivencial.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

La prestación está destinada a hogares en situación de vulnerabilidad social. Esto incluye a personas desocupadas, trabajadores informales sin aportes previsionales, empleados del servicio doméstico y titulares del monotributo social.

 

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

 

La Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

También la perciben personas gestantes a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), titulares de AUH por hijos con discapacidad —sin tope de edad— y madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Desde ANSES recuerdan que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar la Tarjeta Alimentar, ya que su acreditación es automática siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema del organismo.

 

De esta manera, AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026 ya cuenta con un calendario definido, lo que permite a las familias organizar sus gastos y prever el ingreso correspondiente al tercer mes del año.

Temas:

AUH Tarjeta Alimentar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso