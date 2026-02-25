Argentinos Juniors perdió por penales ante Barcelona de Guayaquil y fue eliminado de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors perdió por penales ante Barcelona de Guayaquil y se despidió de la Copa Libertadores luego de caer 1-0 en La Paternal e igualar la serie global, que se definió desde los doce pasos.
Argentinos Juniors perdió por penales ante Barcelona de Guayaquil en una noche cargada de tensión en el estadio Diego Armando Maradona. El conjunto ecuatoriano se impuso 1-0 como visitante e igualó la serie tras el triunfo del Bicho por el mismo resultado en la ida.
El equipo dirigido por César Farías, obligado por la desventaja inicial, salió decidido a buscar el gol que equilibrara la llave. Sin embargo, la primera situación clara fue para el conjunto local. A los 11 minutos, un centro punzante de Leandro Lozano derivó en una acción que terminó con Nicolás Oroz empujando el balón a la red.
No obstante, el árbitro Esteban Ostojich anuló la conquista a instancias del VAR, comandado por Christian Ferreyra, por una mano previa de Emiliano Viveros. La decisión generó protestas y marcó el desarrollo emocional del encuentro.
El golpe ecuatoriano y la igualdad en la serie
Los conducidos por Nicolás Diez sintieron la ausencia de Tomás Molina, quien no pudo estar por lesión, al igual que Francisco Álvarez, expulsado en el partido disputado en Ecuador. En su lugar ingresó Diego Porcel, autor del gol en la ida.
En el inicio del complemento, Hernán López Muñoz tuvo una ocasión clara para el Bicho, pero el arquero José Contreras respondió con solvencia y evitó la apertura del marcador.
Sin embargo, el golpe lo dio la visita. Jhonny Quiñónez sacó un potente remate de media distancia que resultó inatajable para Brayan Cortés y significó el 1-0 para Barcelona de Guayaquil. El tanto igualó la serie y trasladó la definición a los penales.
Argentinos intentó reaccionar en los minutos finales, pero careció de precisión en los metros decisivos. El conjunto ecuatoriano se replegó con orden y sostuvo el resultado hasta el pitazo final.
La definición desde los doce pasos y lo que viene
En la tanda de penales, la eficacia fue determinante. Para Argentinos convirtieron Alan Lezcano, Hernán López Muñoz, Leandro Lozano y Lautaro Giaccone. Sin embargo, José Contreras le atajó el disparo a Iván Morales, Román Riquelme estrelló su remate en el travesaño y Erik Godoy desvió el suyo.
Por el lado de Barcelona de Guayaquil anotaron Jhonny Quiñónez, Javier Báez, Héctor Villalba, Miguel Parrales y Milton Celiz. Brayan Cortés logró contener los disparos de Tomás Martínez y Alex Rangel, pero no alcanzó para revertir la historia.
De esta manera, el equipo ecuatoriano avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Botafogo, que viene de eliminar a Nacional de Potosí. La próxima instancia se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, mientras que el sorteo de la fase de grupos está previsto para el 19 de marzo.
Argentinos Juniors, en tanto, deberá enfocarse en sus compromisos locales tras quedar eliminado de la máxima competencia continental en una definición que dejó sabor amargo en La Paternal.