“El problema sos vos”: el duro cruce entre Briatore y Franco Colapinto

El nombre de Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez fuera de la pista. A pocas horas del estreno de la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix sobre la Fórmula 1, se difundieron imágenes de un fuerte intercambio entre el piloto argentino y Flavio Briatore tras el accidente en Imola durante su debut con Alpine.

En la secuencia, grabada antes y después de la clasificación, se observa al actual asesor ejecutivo del equipo marcarle con firmeza la necesidad de evitar errores. “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”, le dice el dirigente italiano en un momento de alta tensión en el box, luego del despiste que terminó con el A525 contra el muro en la Q1.

El accidente que desató el cruce

Según consignó el Diario Olé, que tuvo acceso anticipado a los episodios, la charla previa ya evidenciaba un clima de exigencia. Briatore le había pedido foco y precisión en un contexto en el que el monoplaza no ofrecía plena estabilidad. Sin embargo, en su primera salida a pista, Franco Colapinto perdió el control del auto y provocó un incidente que comprometió la sesión.

Colapinto y Briatore.

Tras el impacto, el intercambio fue directo. El argentino asumió la responsabilidad del error, mientras que el directivo remarcó que ese tipo de fallas no pueden repetirse en una estructura que compite al máximo nivel. La frase más contundente quedó registrada por las cámaras y rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios especializados.

Exigencia y proyección dentro del equipo

El episodio refleja el nivel de presión que enfrentan los pilotos jóvenes en la Fórmula 1. Para Franco Colapinto, 2025 fue una temporada de evaluación constante luego de ser confirmado como titular a mitad de calendario en reemplazo de Jack Doohan. Los resultados estuvieron condicionados por un auto irregular y por situaciones puntuales que marcaron su rendimiento.

A pesar de ello, Alpine decidió sostener el proyecto deportivo y ratificó al argentino para 2026, donde compartirá equipo con Pierre Gasly. En paralelo, los primeros análisis técnicos tras los ensayos oficiales indican que la escudería habría dado un paso adelante con el nuevo paquete aerodinámico.

La escena difundida en la serie no solo muestra un momento de tensión, sino también el contexto competitivo que atraviesa Franco Colapinto en su proceso de consolidación dentro de la máxima categoría.