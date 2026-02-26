Buscan en Diamante a la mujer que desapareció en Paraná

Habría estado en Diamante la mujer que desapareció en Paraná y es intensamente buscada desde la madrugada del martes, cuando se retiró de su domicilio ubicado en calle Jorge Newbery de la capital entrerriana. Se trata de Mariela Rosana Hasenauer, de 52 años, cuya ausencia fue denunciada en la Comisaría 15.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero, mientras se activaron los protocolos de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Mariela Rosana Hasenauer

El subjefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, explicó a Elonce que la mujer se retiró de su vivienda y que fue su pareja quien formalizó la denuncia horas más tarde. “Esta persona se habría retirado de la casa y recién a las 22 la pareja se presentó en la Comisaría 15 para radicar una exposición solicitando su localización”, indicó el funcionario policial.

Posibles movimientos y estado de salud

Claucich detalló que, tras dejar su hogar, Hasenauer habría concurrido primero a la casa de su hermana para pedir alimentos y luego se presentó en su lugar de trabajo, en Tribunales, donde solicitó dinero con la intención de viajar a la provincia de Buenos Aires.

“Estamos hablando de Mariela Rosana Hasenauer, quien, según lo informado por la familia, padece esquizofrenia y trastorno bipolar”, precisó el subjefe policial. Asimismo, aclaró que no contaba con información oficial respecto a si la mujer se encontraba bajo tratamiento médico al momento de ausentarse.

En las últimas horas surgió un dato clave: “Tomamos conocimiento de que podría haber estado en la localidad de Diamante, en la zona de la Terminal de Ómnibus, con intenciones de abordar un micro hacia Buenos Aires. Esa posibilidad no se concretó porque no tenía pasaje”, explicó Claucich. Añadió que esa información está siendo verificada mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Operativo y pedido a la comunidad

La Policía difundió las características físicas, la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez y su fotografía, con el objetivo de facilitar su identificación.

“Desde todos los puntos donde podría intentar abordar algún transporte se está trabajando y las dependencias policiales están alertadas”, señaló el subjefe. El operativo de búsqueda se extendió tanto en Paraná como en otras localidades del departamento Diamante.

Claucich fue claro respecto al procedimiento ante cualquier dato: “Si alguna persona cree haberla visto o estima que puede tratarse de ella, debe comunicarse de inmediato con la Policía. La patrulla más cercana acudirá al lugar para verificar la identidad y confirmar si es la persona que estamos buscando”.