Policiales

Un camión quedó colgado de un puente tras perder el control en la autopista Rosario–Santa Fe

Un camión quedó suspendido sobre un puente tras perder el control en la madrugada de este jueves, en la intersección de la ruta AO12 y la Autopista Rosario–Santa Fe, sin reportarse víctimas.

26 de Febrero de 2026
Sucedió a la altura de la localidad de San Lorenzo.
Un grave accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves, cuando un camión perdió el control y terminó colgado de un puente sobre la ruta nacional AO12, a la altura de la localidad de San Lorenzo. El siniestro tuvo lugar en la intersección con la Autopista Rosario–Santa Fe (AP01).

 

El camionero perdió el control del rodado, que terminó suspendido desde el puente que atraviesa la traza. Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incidente, informó AIRE.

Corte de tránsito y desvíos por prevención

Para evitar riesgos ante la posible caída del camión, las autoridades decidieron cortar la mano ascendente de la autopista, que conecta con Santa Fe. El corte de circulación se efectivizó alrededor de las 4:14, generando interrupciones en el tránsito. A raíz de esto, se implementaron desvíos hacia la ruta AO12, para descomprimir el tráfico en la zona y minimizar los riesgos.

Temas:

CAMIÓN QUEDÓ COLGADO puente autopista rosario santa fe San Lorenzo
