Prorrogaron la prisión preventiva para acusado del millonario robo en estación de servicios

Prorrogaron la prisión preventiva para el acusado del millonario robo en estación de servicios durante una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de Chajarí. El juez de Garantías Darío Guillermo Mautone dispuso extender por 45 días la detención de Jorge Pandolfi, quien está imputado por el hecho ocurrido el 20 de julio en las oficinas de la Agropetrolera Chajarí.

La audiencia fue extensa y contó con la participación de la Fiscalía y la defensa del imputado. El Ministerio Público solicitó una prórroga de 90 días, mientras que la defensa pidió el cese de la prisión preventiva y planteó la posibilidad de arresto domiciliario en Concordia, alegando cuestiones de salud.

El "gordo" Jorge

El magistrado resolvió otorgar una extensión de 45 días al considerar que el plazo resultaba razonable y proporcional en función de la evidencia que aún resta producir en la causa.

Pedido de la Fiscalía y planteo de la defensa

Desde la Fiscalía argumentaron que persisten riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, y sostuvieron que todavía quedan medidas probatorias pendientes que justifican mantener la medida cautelar.

Por su parte, la defensa de Pandolfi afirmó que no existen elementos concretos que indiquen peligro de fuga ni de obstaculización del proceso. Además, señaló que el imputado presenta problemas de salud y ofreció como alternativa una prisión domiciliaria en Concordia, con garantías suficientes para asegurar su sujeción al proceso.

Ante este planteo, el juez ordenó que el médico forense de Concordia examine al acusado y determine, mediante los estudios correspondientes, la existencia y alcance de las patologías mencionadas por la defensa.

Situación procesal de los imputados

Hasta tanto se concrete esa evaluación médica, Pandolfi continuará alojado en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia. El hombre fue detenido en noviembre pasado en Buenos Aires y es el único de los cinco imputados que permanece bajo prisión preventiva efectiva.

En la causa también están involucrados Cristian Norberto Garnica y Alberto Martín Landin, ambos oriundos de Buenos Aires, quienes habían recibido prisión domiciliaria. Asimismo, Franco Nahuel Cuenca y su madre, Liliana Ruiz, de Concordia, cuentan con medidas judiciales vigentes luego de haber finalizado el período de arresto domiciliario en septiembre.

En tanto, otro de los señalados en el expediente, identificado como Garnica hijo, se encontraría prófugo y es intensamente buscado en el marco de la investigación.