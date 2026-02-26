Restauran estructuras históricas de Paraná: en qué consiste el proyecto impulsado por el municipio y la UADER

La restauración de estructuras está a cargo de estudiantes de UADER

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón y la estudiante Belén Céspedes, dialogaron con Elonce y explicaron en qué consiste el proyecto de restauración de estructuras históricas de la capital entrerriana. Cabe señalar que la iniciativa es producto de un convenio entre el municipio y la la Facultad de Humanidades, Ciencias y Artes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Restauran estructuras históricas de Paraná

En este sentido, Arijón expresó su satisfacción, mencionando que después de la agenda de verano, se dedicaron de lleno al convenio, que era “una deuda pendiente”. Explicó que el convenio se enfoca en la restauración y el mantenimiento de obras de arte visual en espacios públicos.

Foto: Instagram @paranaculturaok

“Estas obras requieren un mantenimiento, una vez emplazadas deben tener un cuidado, que es una decisión política”, sostuvo y explicó que el municipio se comprometió “a comprar todos los materiales necesarios”, previamente consultados con la cátedra de Restauración en Espacio Público, donde Céspedes es una de las impulsoras junto con Verónica Moreira.

Una iniciativa que tendrá dos etapas

Acerca de la priorización de obras, Arijón señaló: “Todas las que son de la cuesta de Izaguirre, que son cuatro”. La segunda etapa, programada para la mitad del año, se centrará en las obras que estaban en la peatonal, como "Los Puntos Cardinales", cerca de Plaza de Mayo; "Pacheta de Ofrenda" y "Luces y Sombras".

Estas obras, enfatizó Arijón, “son patrimonio cultural del municipio, provenientes de los premios municipales de arte, y han sufrido deterioro debido a traslados y el paso del tiempo”.

Una vez restauradas, serán reubicadas en espacios que garanticen su cuidado específico. “Hay que cuidar al autor porque la obra es un bien patrimonial y requiere otro tipo de cuidado”, señaló.

La restauración por dentro

Céspedes resaltó: “Tenemos que valorar el arte, entender que los entrerrianos y los paranaenses tenemos un gran potencial. Valorar que existen los premios municipales, que sale un patrimonio que debemos cuidar”.

En esta línea, explicó que la primera etapa de restauración se enmarca en una convocatoria de la década de los ‘90, “que buscaba transformar chatarra municipal

en obras de arte para espacios públicos”.

Foto: Instagram @paranaculturaok

“La restauración deviene de un pensamiento de cuidado. No es solamente del artista, sino de Paraná, es de toda la gente. Son obras que vemos todos pero cuando prestamos atención nos damos cuenta que le faltan partes, están descuidados y eso requiere restauración”, detalló.

“Todos los paranaenses tenemos que tener en cuenta que es de nosotros, por eso no tenemos que escribir, romper, avisar si se ven partes faltantes”, mencionó.

En el marco del trabajo, Céspedes señaló que se colocarán códigos QR en las esculturas para que la gente conozca su historia y el proceso de restauración.

“Cuando nos encontramos con la escultura, no sabíamos qué procesos se habían tenido en cuenta para la anterior restauración. Encontrarse con un material que no conocemos, no sabemos qué hacer a continuación”, describió.

Céspedes indicó que anteriormente no había registros de restauraciones previas, lo que dificultaba el trabajo e informó que las esculturas actuales son de metal, lo que facilita su restauración en comparación con pinturas o murales. La restauradora indicó que aún el grupo no tiene un plazo estimado de finalización debido a la complejidad de algunas obras. “A veces, las obras ocultan nidos o plantas en su interior, lo que alarga el proceso”, mencionó.

La primera etapa está pensada para el primer cuatrimestre del año, y la segunda se iniciaría después.

Céspedes también mencionó que la información sobre la obra, si el artista está vivo y registros de la inauguración son cruciales para un trabajo de restauración preciso. Afortunadamente, dijo, pueden conversar con dos de los artistas originales para obtener detalles.

Sobre el equipo de restauración

Además, Céspedes contó que el grupo está compuesto por cinco estudiantes, incluyendo a Belén, Bianca, Tommy, Sheila y Sebastián, quienes trabajan todas las mañanas, con el profesor Gabriel. “El trabajo es arduo, tenemos que armar los andamios, usar soldadoras, herramientas de corte y lijado, nos lleva mucho tiempo”, explicó.

Por su parte, Arijón destaca la importancia de incluir a los estudiantes en el proyecto, ya que las prácticas docentes de la Escuela de Artes Visuales se basan en este tipo de trabajo.

“No se ven actualmente tantos emplazamientos de obras, hubo un cambio de perspectiva en ese sentido. Cuando se instala una obra pasa a ser patrimonio de la ciudad”, señaló.

El convenio busca cuidar el patrimonio de todos los paranaenses, “ya que lo que no se conoce no se cuida”.

“Es importante que la gente vea el esfuerzo que requiere la restauración, ya que las obras, que tienen muchos años, se desgastan por factores naturales como la lluvia y el viento”, detalló.

Asimismo, Arijón mencionó que el municipio “tiene la responsabilidad de realizar estas restauraciones para preservar el patrimonio y el objetivo original del artista”.

El funcionario incitó a la comunidad a cuidar estas obras, entendiendo que no son solo "fierros", sino obras de arte con historia y significado. Se mencionan ejemplos como el Monumento del Pescador y la Venus.