Mujer habría incendiado el colchón de su ex y el fuego se propagó por toda la casa

Una discusión entre expareja terminó en un incendio que destruyó por completo una vivienda. La mujer habría prendido fuego un colchón y las llamas se propagaron rápidamente, dejando al damnificado con pérdidas totales.
Una mujer habría prendido fuego un colchón en la vivienda de su expareja y las llamas se propagaron por toda la casa, que quedó destruida tras el incendio ocurrido este jueves por la tarde en calle Regino al final.
El grave episodio se registró pasadas las 17 horas, cuando una discusión entre un hombre y una mujer derivó en un foco ígneo que consumió rápidamente la propiedad. Como consecuencia, la vivienda sufrió importantes daños materiales y su ocupante quedó prácticamente con lo puesto.
El hecho y la intervención
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, ambos protagonistas habían sido pareja y actualmente se encontraban separados. En medio del conflicto, la mujer habría prendido fuego a un colchón que estaba en el interior del inmueble.
Las llamas se expandieron con rapidez y alcanzaron distintos sectores de la construcción, lo que provocó que el fuego avanzara sin control en pocos minutos. Vecinos advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.
Personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó intensamente para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas. Tras varios minutos de labor, lograron extinguir las llamas, aunque la casa ya había sido severamente afectada.
Daños totales y pedido solidario
Como consecuencia del siniestro, la vivienda resultó prácticamente destruida. Los daños materiales fueron totales en gran parte de la estructura y en los bienes que se encontraban en el interior.
El hombre que residía en el lugar quedó en una situación muy delicada, ya que perdió pertenencias, mobiliario y elementos de uso cotidiano. Según indicaron allegados, el fuego arrasó con todo lo que había dentro de la propiedad.
Ante este escenario, familiares y vecinos comenzaron a solicitar colaboración y ayuda solidaria para asistir a la persona damnificada, quien quedó prácticamente con lo puesto tras el incendio.