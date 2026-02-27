Detectaron en cuatro camiones 232 vacunos con garrapatas en Ruta 12

Un operativo en la Ruta Nacional 12, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes, detectó parásitos en la hacienda transportada. Intervino Senasa y los animales fueron obligados a regresar a su lugar de origen para preservar la sanidad provincial.
Cuatro camiones que transportaban 232 cabezas de ganado vacuno fueron retenidos en un control sanitario realizado en el puesto vial Paso Telégrafo, ubicado en el departamento La Paz, sobre la Ruta Nacional 12, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes. La carga provenía de establecimientos correntinos y tenía como destino la provincia de Buenos Aires.
El subdirector de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, explicó a Elonce que el procedimiento se llevó adelante en un control de rutina. “En el puesto Paso Telégrafo, dentro del departamento La Paz y sobre Ruta Nacional 12, en el límite con Corrientes, se detuvo la marcha de cuatro camiones que ingresaban a la provincia desde Corrientes con destino a Buenos Aires”, detalló.
Al momento de la inspección, los efectivos constataron la presencia de parásitos en los animales. “Durante la revisión correspondiente, que se realiza en conjunto con personal de Delitos Rurales, se detectó que los animales presentaban garrapatas. Ante esta situación se dio inmediata intervención al Senasa jurisdiccional, cuyos agentes se hicieron presentes en el lugar, labraron las actas correspondientes y dispusieron que la hacienda —232 cabezas— regresara a su establecimiento de origen, ya que no podía continuar el tránsito debido a esta infracción sanitaria”, precisó.
Trabajo conjunto con Delitos Rurales y Senasa
Nichea señaló que los controles incluyen tanto la verificación documental como la revisión física de los animales. “Cuando ingresa hacienda a la provincia, el personal de la Dirección Vial, junto con Delitos Rurales, controla la documentación y las guías para corroborar que coincidan la cantidad de animales, el origen y el destino. Luego se realiza la inspección sanitaria para constatar que cumplan con la normativa vigente del Senasa”, explicó.
El funcionario remarcó que este tipo de irregularidades no son aisladas, especialmente en el norte entrerriano. “En varias oportunidades, sobre todo en la zona norte de la provincia, se han detectado situaciones similares”, afirmó.
En ese marco, destacó la importancia de preservar el estatus sanitario provincial. “Estos animales habían salido de un establecimiento de Corrientes con destino a Buenos Aires, pero al comprobar la presencia de este parásito —que se reproduce con rapidez— y teniendo en cuenta que Entre Ríos es zona libre de garrapata, se decidió el regreso inmediato para proteger la hacienda local”, sostuvo.
Preservar la sanidad provincial
El subdirector indicó que la garrapata es un parásito visible y que el personal está capacitado para su detección. “Nuestros efectivos saben en qué zonas del animal suele alojarse con mayor frecuencia este parásito. Una vez constatada la irregularidad, el Senasa labra las actas correspondientes y dispone el retorno a origen”, señaló.
Asimismo, recordó que todo traslado de animales debe cumplir estrictamente con los requisitos legales. “Todo animal que transita debe contar con la documentación sanitaria y la guía que indique claramente de dónde proviene y hacia dónde se dirige”, enfatizó.
Finalmente, valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas. “Este tipo de procedimientos se realiza en conjunto con personal especializado de la Dirección de Delitos Rurales, que cuenta con la capacitación necesaria para este tipo de controles”, concluyó.