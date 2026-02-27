Frustraron el contrabando de 1200 cigarrillos electrónicos en Puente Internacional San Martín

Incautaron 1.225 cigarrillos electrónicos durante un control en el Puente Internacional General San Martín y detuvieron a dos personas. La mercadería y el vehículo quedaron a disposición de Aduana por presunta infracción aduanera.
Incautaron 1.200 cigarrillos electrónicos en el Puente Internacional General San Martín durante un operativo realizado por personal de Prefectura en el Área de Control Integrado al paso fronterizo. El procedimiento se llevó a cabo en la madrugada del 24 de febrero y culminó con la detención de dos personas y el secuestro de mercadería en presunta infracción aduanera.
El control se realizó sobre un vehículo con matrícula uruguaya JFC 7794, conducido por un hombre identificado por sus iniciales A.M., quien viajaba acompañado por una mujer de iniciales L.F. Durante la inspección, los efectivos detectaron varios bultos envueltos en bolsas negras ubicados en el asiento trasero.
Ante la sospecha, los funcionarios realizaron una revisión más exhaustiva y constataron que se trataba de seis bultos que contenían un total de 1.225 cigarrillos electrónicos.
Intervención judicial y medidas adoptadas
La fiscal penal departamental de Fray Bentos, Ana Martínez, fue informada del procedimiento y dispuso la detención de los ocupantes del vehículo. También ordenó la incautación de la mercadería y del rodado, que serían entregados a la Dirección Nacional de Aduanas por tratarse de mercadería en presunta infracción aduanera.
Además, la representante del Ministerio Público resolvió la incautación de los teléfonos celulares de los detenidos para su posterior análisis, con el objetivo de avanzar en la investigación.
Asimismo, ordenó labrar actas de interrogatorio tanto a las personas detenidas como a los funcionarios actuantes, y continuar con las actuaciones correspondientes, manteniéndola informada sobre los indicios que se fueran recabando.
Controles y patrullajes preventivos
El procedimiento se enmarcó en un esquema de intensos controles fronterizos y patrullajes preventivos que se desarrollaron en la zona del puente internacional y sectores aledaños, entre ellos la rambla costanera sur.
Desde las fuerzas intervinientes indicaron que este tipo de operativos buscó detectar posibles maniobras vinculadas a infracciones aduaneras y otros delitos en áreas de tránsito internacional.
Las actuaciones continuaron bajo la órbita judicial mientras se avanzó en el análisis de los elementos secuestrados y la situación procesal de los involucrados.