La Policía celebrará su 192° aniversario con música y deporte junto a la comunidad

El concierto de la Banda de Música y la maratón nocturna se realizarán en el marco del 192° aniversario de la institución. Las actividades serán abiertas al público y se desarrollarán en espacios emblemáticos de Paraná.
La Policía de Entre Ríos celebrará su 192° aniversario con una invitación abierta a la comunidad para compartir una tarde de música y una noche de deporte, en una propuesta que buscará reforzar el vínculo entre la institución y la ciudadanía. Las actividades se desarrollarán en Paraná y estarán destinadas a funcionarios policiales, sus familias y al público en general.
Los eventos formarán parte de los festejos previstos por el Día de la Policía y tendrán como escenario espacios emblemáticos de la capital entrerriana.
Concierto de la Banda de Música
La Jefatura de Policía informó que el Concierto de la Banda de Música se realizará el domingo 1 de marzo de 2026, a las 19, en la Plaza de las Colectividades, en las inmediaciones del Monumento Nacional al Policía.
Desde la institución señalaron que la presentación constituirá una oportunidad para compartir un momento en comunidad en un lugar de especial significado para la fuerza. El espectáculo será libre y gratuito.
El concierto se enmarcará en las celebraciones oficiales por el aniversario y buscará generar un espacio de encuentro entre el personal policial y la sociedad, a través de una propuesta cultural abierta.
Maratón nocturna por el 192° aniversario
Además, la Policía de Entre Ríos convocó a participar de la Maratón Nocturna – 192° Aniversario, otra de las actividades organizadas para conmemorar la fecha. Para conocer la información sobre inscripción, fechas, horarios y requisitos, los interesados deberán ingresar al enlace oficial difundido por la organización y buscar el posteo correspondiente a la competencia.
Desde la fuerza invitaron a la comunidad a sumarse y ser parte de este nuevo aniversario, que combinará música, deporte y encuentro en el marco de los 192 años de historia institucional en Entre Ríos.