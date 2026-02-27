Cambios en los recorridos de los colectivos urbanos de Paraná: el detalle por línea

Siete líneas del transporte urbano de Paraná tendrán modificaciones en sus recorridos desde este domingo. Los cambios fueron consensuados con vecinales para mejorar la conexión con el centro, hospitales, escuelas y universidades. El detalle de los nuevos recorridos.
Desde este domingo comenzarán a regir cambios en los recorridos de siete líneas de colectivos urbanos de Paraná: A, B, C, D, M, L y P. Las modificaciones forman parte de una reorganización impulsada por el municipio, en diálogo con comisiones vecinales, con el objetivo de mejorar la cobertura y la conectividad.
El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, informó a Elonce que “son siete las líneas que tendrán modificaciones, pero los cambios más significativos se dan en cuatro: P, C, L y M. Las otras tres presentan ajustes menores”.
Además, aclaró que la línea F no será modificada por el momento, aunque se analiza una actualización en las próximas semanas. “La línea F tiene una modificación pendiente que vamos a programar y comunicar oportunamente”, indicó.
Qué cambia en cada línea
Bolzán detalló que uno de los cambios más relevantes se dará en la línea P. “A pedido de vecinos de la zona Newbery, la línea vuelve a contar con dos ramales. Uno se mantiene como el actual, pero finaliza en el hospital La Baxada. El otro retoma el recorrido que incluía la zona de Zanni y Almafuerte hasta llegar al centro”, explicó.
En el caso de la línea B, se restablecerá la conexión con el barrio Procrear. “Retomamos el paso por barrio Procrear, La Baxada y la zona de UADER, atendiendo reclamos por desconexión”, señaló.
La línea M incorporará parte del exrecorrido de la línea 3. “Era un reclamo histórico y logramos extender la línea para dar respuesta a esa demanda”, afirmó el funcionario.
Por su parte, la línea L volverá a circula
r por avenida Almafuerte y zona de Blas Parera. “Habíamos quedado desconectados de facultades, escuelas, el hospital San Roque y la terminal. Ahora recuperamos esa traza”, sostuvo.
Reclamos vecinales y nuevos atractores
El secretario explicó que las modificaciones surgieron a partir del análisis de reclamos reiterados. “Tuvimos en cuenta pedidos vinculados a escuelas, universidades y hospitales que habían quedado alejados de las trazas. Por ejemplo, no teníamos ninguna línea propia circulando por Almafuerte y hoy tendremos dos”, precisó.
También indicó que se buscó acercar los recorridos a puntos de alta demanda. “En el caso del hospital San Roque, una línea había quedado demasiado lejos. Ahora acercamos el servicio a dos o tres cuadras, para facilitar el acceso”, afirmó.
Bolzán agregó que todas las líneas continúan bajo análisis. “Evaluamos el corte de boleto, la frecuencia y los reclamos de los vecinos. Entendemos que esta modificación resuelve muchas problemáticas, pero si es necesario realizar nuevos ajustes, estamos abiertos a hacerlo”, aseguró.
El detalle de cada línea
Cambios en los recorridos de los colectivos urbanos: Guía de Trazas by elonceweb
Implementación y frecuencias
Los nuevos recorridos comenzarán a implementarse desde la primera salida del domingo, alrededor de las 5 de la mañana, dependiendo de cada línea.
Además, se actualizarán las trazas en la aplicación Arriba Paraná. “Desde el domingo ya estarán cargados todos los nuevos recorridos. Es una aplicación intuitiva que permite planificar el viaje, indicar el punto de partida y destino, y el sistema informa qué línea tomar o si se requiere boleto combinado”, explicó.
En cuanto a la flota, durante el receso circulan 56 unidades por la mañana y 46 por la tarde. Sin embargo, desde el lunes, con el inicio del ciclo escolar, el servicio se reforzará. “Vamos a pasar a 70 coches por la mañana y 66 por la tarde”, confirmó.
Respecto a los tiempos de espera, indicó que variarán según la línea y la franja horaria. “En horas pico, la frecuencia estimada será de entre 15 y 20 minutos, dependiendo de la línea. Algunas tendrán menor demora por la alta demanda y otras pueden extender un poco más el tiempo”, concluyó.