Mercado inmobiliario en Paraná: el monto inicial para alquilar un monoambiente ronda $1.000.000

El mercado inmobiliario en Paraná registra alta demanda de alquileres, especialmente de estudiantes universitarios. Un monoambiente parte desde los $350.000 y se necesita alrededor de un millón de pesos para ingresar, confirmaron desde una inmobiliaria a Elonce.
Cuánto cuesta alquilar un monoambiente en Paraná para estudiantes en 2026 fue uno de los principales interrogantes en el inicio del ciclo lectivo universitario. Según indicó Tomás Spinelli, referente de una inmobiliaria local, actualmente existe “mucha demanda y poca oferta” de departamentos y monoambientes tanto en Paraná como en Oro Verde.
“Actualmente hay mucha demanda, como año tras año. Pero poca oferta y ésta no viene acompañada económicamente a la posibilidad que tiene la gente hoy para alquilar”, señaló.
En cuanto a valores, detalló que un monoambiente se ubica desde los $350.000, mientras que un departamento de un dormitorio ronda entre $450.000 y $500.000. En zonas más cercanas al centro o al Parque Urquiza, los precios pueden incrementarse entre un 20% y 30%.
Spinelli sostuvo que muchos estudiantes optan por alquilar en Oro Verde por diferencias de precio y "un entorno más tranquilo, con todos los servicios”, afirmó.
Costos de ingreso y requisitos
Para ingresar a un alquiler de $350.000, el monto inicial necesario ronda el millón de pesos como mínimo, considerando honorarios inmobiliarios y sellado del contrato ante ATER.
En cuanto a garantías, se solicita un inquilino y dos garantes con recibo de sueldo. Los garantes deben poder cubrir hasta el 20% de su salario, de manera que entre ambos respalden el valor del alquiler en caso de incumplimiento.
Respecto de las actualizaciones, indicó que los contratos contemplan aumentos cada tres, cuatro o seis meses. “Cada seis meses sí o sí sufrís un aumento y hoy estamos ante sueldos que aumentan cada ocho, nueve o doce meses”, señaló.
Compra y venta de inmuebles
En el segmento de locales comerciales, describió un escenario de mayor oferta y baja demanda. Indicó que el cierre de negocios en el centro se vincula con la dificultad para afrontar costos fijos. “Cuando tenés alquiler y empleados, los números no están dando”, expresó.
En cuanto a la compraventa de propiedades, señaló que la actividad se mantiene lenta. “Lo que fue octubre, noviembre y diciembre fue bajo”, indicó, y agregó que si bien la cotización del dólar se mantiene estable, la capacidad de ahorro disminuyó.
“El rubro inmobiliario se está manejando en precio dólar y son pocas las personas que pueden acceder” (a la compra de un inmueble), sostuvo. También remarcó la necesidad de financiamiento para dinamizar el sector.
El mercado inmobiliario en Paraná muestra así una fuerte demanda en alquileres estudiantiles, mientras que la compra y venta de inmuebles continúa con un ritmo moderado.